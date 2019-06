Robert Prosinečki, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, odmara se u Zagrebu, gdje s velikom pažnjom prati ljetni prijelazni rok, jer nekolicina naših reprezentativaca i dalje vaga ponude, otići u novi klub ili ostati u sadašnjoj sredini.

Robert Prosinečki / 24sata.info

S druge strane, popularni Robi već razmišlja i o septembarskim, ali i o oktobarskim utakmica odluke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.



Prijelazni rok



- Već razmišljam o devetom mjesecu i nastavku kvalifikacija - rekao je selektor Prosinečki u razgovoru za "Dnevni avaz".



Dodaje da dobro poznaje protivnike i sve ostalo što je potrebno te se nada da ćemo i mi biti u pravom izdanju.



- To jedino... Ne mogu ništa mnogo planirati što se tiče nekih drugih dijelova, jer pripreme tek počinju, a potom i prvenstva. Vidjet ćemo u kakvoj će nam formi biti reprezentativci, hoće li biti povrijeđenih, nadam se da neće.



Manje-više, to je to. Dosta naših igrača trebalo bi ovog ljeta završiti u nekim drugim, odnosno novim klubovima. To svakako pratim - dodaje Prosinečki.



Eldar Ćivić već je potpisao ugovor sa prvakom Mađarske Ferencvarošem, mada je bio na korak od zagrebačkog Dinama.



- Svaki igrač gleda svoje uvjete, uz finansijsku stranu transfera, što je normalno. Veoma je bitno da odu tamo gdje će igrati. Još čekamo šta će biti s Edinom Džekom, Harisom Duljevićem, Edinom Višćom, Ibrahimom Šehićem, Goranom Zakarićem, koji se povezuje s Konjasporom... Rade Krunić je potpisao za Milan, što je dobar potez.



U biti, vidjet ćemo kako će se završiti ljetni prijelazni rok, odnosno gdje će naši igrači početi pripreme. Neki su već u stroju, a neki će to uraditi malo kasnije - konstatira strateg "Zmajeva".



U posljednje tri kvalifikacijske utakmice na poluvremenu smo imali u džepu sedam bodova (Grčka 2:0, Finska 0:0, Italija 1:0), a na kraju smo osvojili samo jedan tako da je logično pitanje za selektora je li i to analizirao.



- Sve sam analizirao. No, ako gledate sve utakmice od kada sam došao za selektora, baš smo podbacili samo jednu, koja je, nažalost, bila ključna. O toj utakmici sam i pričao sve vrijeme, naravno, mislim na duel s Finskom u Tampereu, koji smo izgubili sa 0:2.



Sve druge utakmice smo, manje-više, odigrali dobro, neke od njih čak i odlično. Malo nas je poremetila ta Grčka, gdje smo poslije 2:0 dobili i crveni karton (isključen Miralem Pjanić, op. a.) tako da smo na kraju odigrali neriješeno.



Ali, u biti, odigrali smo veoma dobro i protiv Italije, u nekim dijelovima utakmice čak i odlično. A jedino smo podbacili u Finskoj. Možemo mi sada analizirati zbog čega i zašto, ali to je, jednostavno, bilo zbog 100 nekih stvari. Podbacila je cijela ekipa tako da smo tu utakmicu završili na taj način - kaže selektor Prosinečki.



Nema alibija



Na konstataciju da je selektor Iraka Srečko Katanec u nedavnom intervjuu za "Dnevni avaz" izjavio da se junski reprezentativni termin, jednostavno, mora ukinuti, jer tada sve selekcije nisu u istom položaju (takmičarska sezona u Finskoj se igra u toku jedne godine), popularni Robi odgovara:



- Pričali mi o tome ili ne, treba se, jednostavno, prilagoditi na taj period kad igrači dolaze nakon teških sezona i razmišljaju o nekom godišnjem odmoru. Pa, i drugi igraju u tom terminu. Odrade to pa tek onda idu na odmor.



Mislim da su to samo neki naši alibiji. Tu smo utakmicu odigrali loše, to je, jednostavno, tako i treba izvući pouke. No, poslije toga nas veseli odlična utakmica protiv Italije, mada nismo osvojili bodove. Sad čekamo septembar, Lihtenštajn i Armeniju.



Prvo 5. septembra slijedi domaća utakmica s autsajderom, a potom tri dana poslije gostovanje u Jerevanu, koje sigurno neće biti lagano.



- Armenci su se digli poslije pobjede u Grčkoj, ali mi u septembru očekujemo šest bodova. Smatram, međutim, da će se sve odlučivati u oktobru. Ne, ne pravim nikakve kalkulacije, razmišljam samo o našim utakmicama.



Prvo trebamo pobijediti sve svoje utakmice da bismo bili u igri. Mislim da to možemo ostvariti. Ponavljam, mislim da će oktobar biti mjesec odluke za odlazak na Evropsko prvenstvo - ističe nepopravljivi optimista.



Odmor na Krku



Selektor je bio nekoliko dana u Sarajevu.



- Trenutno sam u Zagrebu, s familijom, a ubrzo ću, vjerovatno, malo skoknuti do mora, kod mame na Krk - rekao je Prosinečki.



Italijani ispred Finaca



Preostale utakmice naše reprezentacije u grupi J kvalifikacija za Evropsko prvenstvo: BiH - Lihtenštajn (5. septembar, 20.45 sati), Armenija - BiH (8. septembar, 18), BiH - Finska (12. oktobar, 18), Grčka - BiH (15. oktobar, 20.45), BiH - Italija (15. novembar, 20.45), Lihtenštajn - BiH (18. novembar, 20.45).



Trenutni poredak: 1. Italija 12 bodova, 2. Finska 9, 3. Armenija 6, 4. Grčka 4, 5. BiH 4, 6. Lihtenštajn 0.



Plasman na Euro osigurat će dvije prvoplasirane selekcije.





(Avaz)