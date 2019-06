Real Madrid i Chelsea postigli su sporazum o prelasku hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića (25), te su ostali još neki detalji prije nego što transfer bude službeno objavljen, rekao je u petak glasnogovornik Real Madrida za Hinu.

Arhiv / 24sata.info

"Postoji sporazum, no nedostaju još neki potrebni detalji. Čini se da je sve dogovoreno", izjavio je glasnogovornik Reala, a Kovačićev zastupnik Nikky Vuksan nije odgovorio na upit.



Sportske novine Marca i AS objavile su kako će Chelsea platiti Real Madridu oko 45 milijuna eura.



Kovačić s Real Madridom ima ugovor do ljeta 2021. godine. Na Santiago Bernabéu je stigao iz Intera u ljeto 2015., te je odigrao tri sezone. Prije godinu dana je nezadovoljan minutažom odlučio otići iz Reala na posudbu u Chelsea i prošle sezone je za Chelsea nastupio u 51 utakmici, te je upisao dvije asistencije.



Chelsea zbog Fifine kazne ima zabranu transfera (registracija novih igrača) ovoga ljeta i sljedeće zime, ali može do 30. lipnja produžiti registracije s igračima koji su došli na posudbu prošle sezone.



(24sata.info)