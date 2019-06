Hrvatski trener Slaven Bilić izjavio je za britanske medije da će mu vođenje West Bromwich Albiona u Championshipu biti najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

Foto: AA

Bilić je već bio u Engleskoj, ali je u Premier ligi vodio West Ham United. Sada ga čeka nešto drugačiji zadatak, jer se Championship smatra jednom od najtežih liga na svijetu, bez obzira što se radi o drugom rangu engleskog fudbala. Naime, 24 tima se bore za prva dva mjesta, koja vode u Premier ligu, dok naredna četiri idu u play-off za još jedno mjesto u engleskoj eliti. Dakle, jasno je da je pred Bilićem zaista veliki izazov, vratiti WBA u Premier ligu.



“Ovo je do sada najveći izazov u mojoj karijeri. Mnogi ljudi to cijene i rekli su mi da je to odličan posao. Međutim, neki su se pitali zašto sam otišao u WBA? Ne moram da iznosim izgovore za svoje poteze i ne moram da pričam o veličini kluba. Ovo je velika prilika za mene“, kazao je 50-godišnji Bilić i dodao:



“Ne mislim na Premier ligu, a ovaj posao vidim kao priliku za sebe da budem u ‘izlogu’. Razmišljam o WBA, sviđa mi se ovdje.“



Nakon odlaska iz West Hama u novembru 2017. godine Bilić je skoro godinu dana pauzirao, a onda je imao kratku avanturu u Saudijskoj Arabiji, tačnije u Al-Ittihadu. Napustio je Saudijsku Arabiju u februaru ove godine, a u junu je potpisao dvogodišnji ugovor sa WBA.



“Ovo je prava liga, to je suština. Ovo je ono što želim u životu. Želio sam doživjeti ovo, jer je ovo drugačija liga. To je suština fudbala. Ne kažem da je bolja od Premier lige. Ne govorim o tome. Govorim o tome kako je ovaj izazov dobar za mene i da je došao u pravo vrijeme. Stvarno sam želio nešto ovako. Naš budžet je dobar za tim iz Championshipa. Dovoljan je da napravimo dobar tim koji može, uz malo sreće tokom prelaznog roka, da se takmiči za ulazak u viši rang“, istakao je hrvatski trener.



Bilić je nakon sjajne igračke karijere tokom koje je, između ostalih, igrao za splitski Hajduk, West Ham i Everton, trenerskim poslom počeo da se bavi u rodnom Splitu. Nakon toga je preuzeo mladu reprezentaciju Hrvatske, a onda i seniorsku. Potom je sjedio na klupi moskovske Lokomotive, Besiktasa, West Hama i Al-Ittihada.





(AA)