Drugu kontrolnu utakmicu od početka priprema tuzlanska Sloboda odigrat će sutra u Staroj Pazovi protiv superligaša Srbije, Mačve iz Šapca.

Foto: Fena

S obzirom na to da se teren stadiona u Šapcu renovira, predstavnici Mačve su predložili Tuzlacima da ovu utakmicu odigraju u Staroj Pazovi, što je prihvaćeno. Ovo je druga pripremna utakmica koju Sloboda igra u Srbiji, a prethodno je gostovala u Bogatiću, gdje je slavila s 4:1.



- Generalnu provjeru pred početak prvenstva imat ćemo 13. jula s Osijekom, a tek danas je potvrđeno da ćemo ovu utakmicu odigrati na stadionu u Gradskom vrtu u Osijeku – rekao je za Fenu sportski direktor Slobode Ademir Smajlović.



Tuzlaci će prije toga boraviti na sedmodnevnim pripremama u Livnu (od 2. do 9. jula), kada će odigrati najmanje dvije utakmice. Do sada je dogovoren susret sa Širokim Brijegom, 3. jula, te s drugoligašem Troglavom iz Livna, 9. jula.



Po riječima Smajlovića, dogovara se i susret s banjalučkim Borcem, ali termin nije utvrđen.



Bilo je govora i o odigravanju pripremne utakmice sa Željezničarom, ali, kako je rečeno, po svemu sudeći, od ovog susreta neće biti ništa.



(FENA)