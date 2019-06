Mlada fudbalska reprezentacija Španije savladala je Poljsku sa 5:0 u okviru 3. kola grupe A EP za igrače do 21 godine i kao prvoplasirana reprezentacija u grupi plasirali su se u polufinale.

Furija je odigrala u skladu za nadimkom – furiozno i do nogu je potukla do ovoga kola vodeće Poljake. Već u prvom dijelu poveli su sa 3:0 golovima Fornalsa u 17., Orayzabala u 35. i Ruiza u 39. minuti, a posao su završili Ceballos pogocima u 71. i Mayoral u 90. minuti.



U ovoj grupi do druge pobjede stigla je i Italija protiv Belgije 3:1 (Barella 44’, Cutrone 53’, Chiesa 89’ / Verschaeren 79’), pa su tri reprezentacije – Španija, Italija i Poljska grupnu fazu završile sa po šest bodova.







U tom slučaju zatvorio se krug tri selekcije sa isto bodova, nakon čega je odlučivala mini tabela. S obzirom da je Italija savladala Španiju sa 3:1, a poražena je od Poljske sa 0:1, najbolju gol razliku u međusobnim duelima nakon ubjedljive pobjede protiv Poljske imala je Španija i prošla je dalje!



Italija je drugoplasirana sa ukupnom gol razlikom 6:3 i još uvijek ima šansu da se kao najbolja drugoplasirana selekcija plasira u polufinale, ali morat će čekati rasplet situacije u drugim grupama. Ono što je izvjesno je, da ukoliko Rumunija i Francuska odigraju neriješeno u grupi C, obje reprezentacije će proći dalje sa sedam bodova, a Azzurrini bi definitivno bili eliminisani.





