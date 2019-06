Vijest o kašnjenju primanja nogometašima i ostalim uposlenicima Fudbalskog kluba Sarajevo došla je čak do dalekog Vijetnama.

Foto: 24sata.info

Razlog je, naravno, većinski vlasnik bordo kluba Nguyen Hoai Nam, koji u azijskoj zemlji slovi za veoma uspješnog biznismena. Njegovo ime danas se tako našlo na naslovnicama lokalnih listova, kao osobe odgovorne za kašnjenje isplate u Sarajevu.



No, portal Soha.vn kasnije danas je objavio pojašnjenje te naglasio kako je problem riješen uz pomoć engleskog kluba Cardiff Cityja. Isti list je dobio sljedeću izjavu od Nama:



“Informacija koju su objavili neki mediji jeste tačna, ali sve zavisi iz kojeg ugla posmatrate stvari. Zbog zakona u Vijetnamu nismo mogli tek tako prebaciti novac u drugu zemlju, procedura je veoma duga.



Ali, već sam riješio problem. Zamolio sam rukovodstvo Cardiff Cityja da transferira sredstva kako bi kompletan tim Sarajeva bio isplaćen.



Veoma sam tužan kad vidim ovakve članke. Ekipa je završila na prvom mjestu u prvenstvu Bosne i Hercegovine, očekuju je nastupi u Ligi prvaka, a mi nailazimo na takvo nerazumjevanje zbog administrativnih poteškoća”.



Također je ovom prilikom Nguyen Nam pojasnio:



“Želim to podijeliti s drugima. Kada investirate u inozemstvu, procedura prebacivanja sredstava iz Vijetnama u druge zemlje traje od tri do šest mjeseci. Jednostavno se moramo nositi sa tim”, zaključio je Nam.





(SCsport)