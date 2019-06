Predstavnici Fudbalskog saveza BiH sa zvaničnicima Goražda i Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) danas su razgovarali o načinima realizacije projekta izgradnje savremenog stadiona na pomoćnom terenu u naselju Prvu maj.

Ukupna vrijednost projekta je oko 460.000 KM.

Kako je istaknuto, Grad Goražde je među 14 lokalnih zajednica koje su aplicirale, a potom odabrane od Fudbalskog saveza BiH za izgradnju savremenog stadiona.

Po riječima v.d izvršnog direktora Sektora za administraciju FS BiH Nihada Hodžića, UEFA je za izgradnju sportske infrastrukture u BiH izdvojila oko 2 miliona eura, a sada su na potezu lokalne zjednice koje bi takođe trebale sufinsirati projekte od interesa za razvoj sporta.

- Raspodjela sredstava od UEFA-e ide otprilike oko 260.000 KM po lokalnoj zajednici dok je njihovo učešće oko 200.000 KM, za nabavku i polaganje same vještačke trave. Mi cijenimo da će ovo biti veliki doprinos u radu svih selekcija fudbalskih ekipa u Gradu Goražde i okolini. Sadašnji pomoćni teren je takav da ne daje mogućnosti za kvalitetan rad i treniranje - kazao je Hodžić.

Naglasio je da je obaveza projekt realizirati u toku ove godine.

-Zbog objektivnih razloga malo kasnimo jer čekali smo realizaciju zbog potpisivanja ugovora sa UEFA-om, ali utvrđujemo dinamiku priprema svih lokalnih zajednica tako da će vjerovatno Grad Goražde realizovati do proljeća naredne godine. Realizacija i za ostale projekte kreće ovih dana, tako da u planu imamo već prvih pet lokalnih zajednica koji će u narednih mjesec do dva završiti sa implementacijom projekta - pojasnio je on.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović istakao je da je riječ o bitnom projektu za ovaj dio BiH.

-Mi smo zaista prihvatili ovaj projekat koji je veoma interesantan i potreban našem gradu. Svjesni smo na kakvom pomoćnom terenu treniraju naši sportisti i na bazi toga mi smo u budžetu predložili 70.000 KM da imamo kao osnovu, međutim ovdje je potrebno oko 200.000,00 KM, zbog toga smo zamolili BPK da se uključi i zahvalni smo što je to prihvatio. Ostatak sredstava ćemo obezbjediti kroz rebalans budžeta - pojasnio je Ramović.

Sekratar Vlade BPK Goražde Emir Sijerčić potvrdio je da će kantonalna vlada podržati projekt.

- BPK Goražde će se uključiti u sufinansiranje ovog dijela koji opterećuje lokalnu zajednicu jer smatramo da je ovo projekt koji nadilazi lokalnu zajednicu i jedan je od interesa za BPK-a. O samom načinu sufinansiranja dogovorit će se Gradska uprava i Vlada Kantona - kazao je Sijerčić.

