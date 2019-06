Dva premijerligaša, Sarajevo i Mladost, odigrala su prvu utakmicu u sklopu priprema za narednu sezonu.

Foto: SCsport.ba

Susret je odigran u Trening centru bordo kluba u Butmiru, a pobjedu su odnijeli gosti rezultatom 2:1.



Već u drugoj minuti Petar Bojo je zatresao mrežu aktuelnog prvaka BiH, na asistenciju Atajića.



Petnaest minuta kasnije jedan od najboljih pojedinaca meča Bahrudin Atajić upisao se i u listu strijelaca pogotkom sa distance.



Ekipa Sarajeva smanjila je na 1:2 golom Amara Rahmanovića u 22. minuti, rezultat se potom nije mijenjao do odlaska na odmor.



U drugom poluvremenu dva trenera su potpuno izmijenila sastave. Bordo tim je na sve načine pokušavao doći do izjednačenja, ali Mladost se uspješno branila i do kraja utakmice odbranila te upisala trijumf.



(SCsport)