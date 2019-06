Čelik je zvanično predstavio novog trenera, turskog stručnjaka Hasana Özera (45), koji je još u nedjelju izvršio prozivku te započeo pripreme zeničkog tima za novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

"Ovo je za mene novo iskustvo, nova zemlja i novi klub u kojem se nadam da ćemo napraviti dobar posao i igrati dobar nogomet", kazao je Özer, koji je dodao da se i on mora naviknuti na nove uslove, koji su drugačiji nego u Turskoj, gdje je prošle sezone bio asistent u Kayserisporu.



"Imamo, naravno, svoj cilj, a to je da postepeno rastemo i približimo se vrhu bh. lige. Angažovali smo neke mlade igrače, imamo kostur iskusnih igrača, čije će iskustvo sa mladim igračima biti dobar spoj. Već tri dana smo zajedno, ali vidim da će trebati puno da radimo. Zbog toga i želim da što prije odemo na pripreme u Tursku", istakao je Özer.



Kaže da uprava treba da riješi još neke procedure i čim to bude gotovo, idu u Tursku, a danas bi se trebali okupiti svi igrači. Özer, je najavio mogućnost, ako bude potrebno, dopune igračkog kadra i kada se vrate s priprema iz Turske.



Kazao je kako će na pripreme voditi 28 igrača, a među njima će biti i prošlosezonski prvi strijelac, Haris Dilaver. Zadovoljan je, istakao je, saradnicima s kojima trenutno radi.



"Razmišljao sam da dođem sa svojom ekipom trenera, ali samo želio da treneri budu s ovog prostora, jer poznaju mentalitet i kvalitet igrača. Bit će mi od pomoći. Predsjednik je rekao da ćemo za sada raditi s dva trenera, Almirom Seferovićem i Ibrahimom Hodžićem. Ja sam zadovoljan, obojica su dobri treneri", kaže Özer, koji najavljuje da želi angažirati još jednog trenera iz Turske.



