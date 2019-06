UEFA je formirala grupe unutar žrijeba prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, tako da je Sarajevo dobilo pet potencijalnih protivnika.

Sarajevo ima staus nenositelja, a pet potencijalnih protivnika bordo kluba su Celtic (Škotska), Qarabağ (Azerbejdžan), Sheriff Tiraspol (Moldavija), F91 Dudelange (Luksemburg), Slovan Bratislava (Slovačka).



Žrijeb će se održati tako što će nositelji i nenositelji biti podijeljeni u dvije zdjele. Nakon što se izvuče po jedna kuglica iz svake, stavit će se u praznu zdjelu i miješati, a onda ekipa koja prva bude izvučena igrat će prvu utakmicu na domaćem terenu.



Grupa 1 (boldirani nositelji)



Astana (KAZ)

Ludogorets (BUL)

Crvena zvezda (SRB)

Shkëndija (MKD)

AIK (SWE)

Sūduva (LTU)

CFR Cluj (ROU)

Ferencváros (HUN)

Nõmme Kalju (EST)

Ararat-Armenia (ARM)



Grupa 2 (boldirani nositelji)



Celtic (SCO)

Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

Valletta (MLT)

Sarajevo (BIH)

Sutjeska (MNE)

Partizani (ALB)

Saburtalo (GEO)



Grupa 3 (boldirani nositelji)



BATE Borisov (BLR)

Maribor (SVN)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Dundalk (IRL)

The New Saints (WAL)

Pobjednici preliminarne runde

Piast Gliwice (POL)

Valur Reykjavík (ISL)

Linfield (NIR)

HB Tórshavn (FRO)

Riga (LVA)





