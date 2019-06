Nakon Copa Americe, Gold Cupa, europskog U-21 prvenstva i svjetskog prvenstva nogometašica, uskoro počinje još jedno veliko nogometno natjecanje - afrički Kup nacija.

Foto: Reuters

Nogometno prvenstvo Afrike održat će se od 21. lipnja do 19. srpnja u Egiptu. Prvenstvo se prvotno trebalo održati u Kamerunu, međutim zbog velikih kašnjenja radova, te straha od napada terorističke skupine Boko Hartam, koja 'operira' u Nigeriji i Kamerunu, prvenstvo je prebačeno u Egipat.



Bit će to peto afričko prvenstvo koje se održava u Egiptu, te prvo na kojem će nastupiti 24 reprezentacija, osam više nego do sada.



Afrička nogometna federacija (CAF) povećala je i nagradni fond, pa će tako novi prvak Afrike zaraditi 4.5 milijuna dolara, dok drugo mjesto donosi 2.5 milijuna eura. Ulazak u polufinale osigurava dva milijuna dolara, a u četvrtfinale 800.000 dolara.



Reprezentacije su podijeljene u šest skupina po četiri reprezentacije. Po dvije najbolje iz svake skupine, te četiri najbolje trećeplasirane ekipe plasirat će se u osminu finala.



U skupini A igrat će Egipat, DR Kongo, Uganda i Zimbabve, u skupini B su Nigerija, Gvineja, Madagaskar i Burundi, u skupini C igrat će Senegal, Alžir, Kenija i Tanzanija, a u skupini D Maroko, Obala Bjelokosti, Južna Afrika i Namibija. U skupini E su Tunis, Mali, Mauritanija i Angola, a u skupini Kamerun, Gana, Benin i Gvineja-Bissau.



Za većinu stručnjaka glavni favorit za naslov je Egipat predvođen napadačem Liverpoola Mohamedom Salahom.



"Egipat je glavni favorit, ne govorim to jer sam Egipćanin. Jednostavno, Egipat ima najkvalitetniji sastav, a imat će i prednost domaćeg terena," smatra legendarni egipatski napadač Ahmed "Mido" Hossam.



"Poštujem reprezentacije Gane, Senegala i Nigerije, no jedina koja može zaustaviti Egipat je marokanska vrsta," dodao je Mido.



S njim se složio i nigerijski izbornik Gernot Rohr.



"Egipat je broj jedan, nakon njega Senegal i Tunis," kazao je njemački stručnjak koji je prije godinu dana predvodio Nigeriju na svjetskom prvenstvu u Rusiji i to u skupini s Hrvatskom.



"Iskustvo igranja na svjetskom prvenstvu nam je pomoglo. Čak 15 igrača koji su bili u Rusiji su sada i na afričkom prvenstvu."



Naslov prvaka brani Kamerun koji je prije dvije godine u finalu pobijedio Egipat sa 2-1.



Egipat je rekorder sa sedam naslova prvaka, Kamerun je pet puta bio najbolji, Gana četiri puta, Nigerija tri puta, po dvije titule imaju Obala Bjelokosti i DR Kongo, a još osam zemalja je slavilo po jednom.



SKUPINE



SKUPINA A: Egipat, DR Kongo, Uganda, Zimbabve



SKUPINA B: Nigerija, Gvineja, Madagaskar, Burundi



SKUPINA C: Senegal, Alžir, Kenija, Tanzanija



SKUPINA D: Maroko, Obala Bjelokosti, Južna Afrika, Namibija



SKUPINA E: Tunis, Mali, Mauritanija, Angola



SKUPINA F: Kamerun, Gana, Benin, Gvineja-Bissau



(24sata.info)