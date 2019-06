U svijetu fudbala danas je zvanično počeo period za transfer i registraciju igrača, trenera i drugog osoblja.

Ilustracija / 24sata.info

Shodno pravilima Svjetske fudbalske organizacije (FIFA) transfer period će trajati do 2.septembra, kada će biti poznati konačni sastavi klubova koji će se širom svijeta boriti za trofeje.



Klubovi će moći dovoditi igrače i stručno osoblje i u zimskom prelaznom roku koji će trajati od 4. do 31. januara naredne godine.



Među velikanima evropskog fudbala najaktivnija ovog ljeta je uprava španskog Real Madrida koja je već izdvojila stotine miliona eura za velika pojačanja.



Klub sa “Santiago Bernabeua“ potvrdio je dolazak Ferlanda Mendyja, lijevog beka za kojeg su Lyonu izdvojili 50 miliona eura. To je već peto pojačanje jer su prije Mendyja za Real potpisali Rodrygo (54 miliona), Eder Militao (50 miliona), Luka Jović (65 miliona) i Eden Hazard (100 miliona).



Španski mediniji tvrde da Real neće stati sa pojačanjima te da sada pokušavaju dovesti francuske zvijezde Kyliana Mbappea i Paula Pogbu.



(AA)