FK Željezničar je prozivkom i prvim treningom počeo danas na Grbavici s pripremama za narednu sezonu.

Foto: Fena

Šef struke Amar Osim izjavio da će on birati igrački kadar u konsultaciji sa svojim saradnicima.



- Većina igrača su pod ugovorima, igrači koji su kod nas uvijek imaju prednost u odnosu na igrače koje bismo doveli sa strane ako su sličnih kvaliteta. Ne vjerujem da će biti previše pomaka što se tiče kadrovskih promjena. Dovest ćemo ciljano četiri igrača. Rodin je imao ponude iz Rumunije i Italije, njegov menadžer i on su zamolili da budu odsutni dan ili dva i probaju to finalizirati. Naravno, nama slijedi odšteta. Što se tiče pozicije golmana, jasno je da nismo bili zadovoljni situacijom ako smo doveli Filipa Erića. Na kraju sezone je branio Fejzić, koji je to odradio jako korektno, ali je realno slabiji golman od Kjosevskog. To za njegov razvoj i napredak nije bila sretnija varijanta. Sada smo doveli golmana približnih kvaliteta njegovim, pa ćemo vidjeti ko će se bolje razvijati i ko će braniti. Obojica imaju veliki izazov - kazao je Osim, objavljeno je na web stranici FK Željezničar.



Dodao je da zasad nijednu utakmicu nisu dogovorili jer nisu znali šta će tačno biti na Skupštini FK Željezničar.



- Nismo znali kako ćemo funkcionisati, sada znamo šta ćemo raditi i lakše nam je, barem u narednih 15 dana. Ubrzano ćemo raditi na pronalasku protivnika. Pripreme ćemo odraditi u Livnu. Teren je dobar, klima je fina. Igrat ćemo s Troglavom, obećali smo im ako se budemo tamo pripremali. Do početka prvenstva ćemo odigrati šest, sedan utakmica i biti što spremniji. Bit ćemo dosta bolji nego prošle godine, bit ćemo konkurentni. Ove godine nismo bili, i to je nešto - reako je Osim.



(FENA)