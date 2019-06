Belgijski nogometni reprezentativac Eden Hazard, koji je u četvrtak predstavljen u Real Madridu, htio je dres s brojem 10 kojeg nosi Luka Modrić,no kapetan hrvatske reprezentacije odbio mu ga je ustupiti.

Luka Modrić / 24sata.info

Hazard, 28-godišnji ofenzivni igrač, došao je iz Chelsea te je u četvrtak prvi put istrčao na Santiago Bernabéu u bijelom dresu s natpisom „Hazard“ ali bez broja, prenosi Hina.



Na konferenciji za medije novinari su ga upitali koji bi broj volio nositi na dresu. Odgovorio je kako je htio „desetku“.



„Imao sam sreću razgovarati s Modrićem preko (suigrača u Chelseau) Kovačića, te sam ga u šali upitao da li bi mi ju prepustio. Odgovorio mi je da ne bi. Moram potražiti drugi broj no to sada nije najvažnije. Najvažnije je igrati u ovom dresu, s ovim grbom“, rekao je Hazard.



On je nosio broj 10 tijekom posljednjih šest sezona u Chelseau premda je u početku kada je došao imao broj 17.



Luka Modrić, dobitnik nagrade Zlatna lopta za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini, nosi „desetku“ u Real Madridu od ljeta 2017. godine. Hrvatski 33-godišnji vezni igrač ondje je od 2012. godine.



Nakon što je bio potvrđen transfer Hazarda iz Chelsea u Real Madrid, u klupskoj trgovini madridskog kluba počeo se prodavati njegov dres s brojem 7. No taj broj još uvijek ondje nosi napadač Mariano Díaz. Prije njega je broj 7 nosio najbolji strijelac u povijesti kluba Cristiano Ronaldo.



(FENA)