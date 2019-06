Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić (50) vraća se na 'Otok' nakon što je postao novi menadžer engleskog drugoligaša West Bromwich Albiona.

Slaven Bilić / 24sata.info

Vodstvo kluba tu je vijest potvrdilo na svojoj internetskoj stranici, poručivši kako je Bilić potpisao ugovor na dvije godine.



"Oduševljen sam ovom prigodom. Željeli su da ih vodim, da im pomognem kako bi se poboljšali. Jasno su mi dali do znanja da žele da ih ja vodim i nisam morao dva puta razmisliti" poručio je Bilić, prenosi Hina.



WBA je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu Championshipa, a potom je u doigravanju ispao u polufinalu od Aston Ville koja je u finalu preko Derby Countyja izborila povratak u elitni razred engleskog nogometa.



"Vodstvo kluba me uvjerilo da se žele vratiti u Premier ligu. WBA ima kratkoročni projekt i dugoročni projekt i oni se ne sukobljavaju", naglasio je bivši izbornik 'Vatrenih'.



Bilićevo imenovanje uslijedilo je nakon temeljitog i iscrpnog intervjua, a čelnici kluba razgovarali su s još nekoliko kandidata.



"Razgovarali smo s nekoliko istaknutih kandidata i želio bih im se zahvaliti. Međutim, od trenutka kada smo razgovarali sa Slavenom, bili smo zapanjeni njegovim entuzijazmom i uzbuđenjem zbog ovog izazova. Odlučan je vratiti se u Premier League i strastveno vjeruje da to može učiniti s Albionom", naglasio je tehnički direktor Luke Dowling.



WBA će biti Bilićev šesti klub u trenerskoj karijeri, a vodio je i hrvatsku U-21 i seniorsku reprezentaciju.



Trenersku karijeru započeo je u Hajduku, potom je vodio hrvatsku U-21 i A selekciju. Nakon europskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini 2012. preuzeo je moskovski Lokomotiv, a nakon samo jedne sezone je preselio u Bešiktaš. U Istanbulu se zadržao dvije sezone, a iduća stepenica bio je londonski West Ham. Na klupi "Čekičara" proveo je dvije i pol godine, a u studenom 2017. je dobio otkaz.



U rujnu prošle godine je preuzeo saudijskog prvoligaša Al-Ittihada. Međutim, u veljači ove godine dobio je otkaz nakon svega pet mjeseci provedenih za kormilom.



(FENA)