Hrabri Zmajevi na kraju ipak nisu izdržali u Torinu. Junačku partiju su odigrali reprezentativci BiH protiv Italije, ali su na kraju ipak posustali u finišu i ispustili remi. Azzurri su preko Verrattija stigli do nova tri boda (2:1).

Foto: AFP

Početak utakmice je donio dosta borbenu igru s obje strane, pa smo tako u uvodnim minutama vidjeli mnogo prekida te jedan pokušaj Fabija Quagliarelle sa 20-ak metara, koji je završio pored gola.



Dosta varnica je bilo i između Amera Gojaka i Nicola Barelle, ali je sve ipak prošlo bez javnih opomena.



Zmajevi su od 15. minute zaigrali fantastično, a to je najavio opasan kontra napad, koji je na kraju upropašten slabim dodavanjem Muhameda Bešića, a onda i lošim primanjem lopte Edina Višće.



Nismo ipak dugo čekali na novu priliku za gol. Bilo je opasno pred našim golom, ali onda Edin Džeko vuče jednu sjajnu kontru, na kraju je uposlio Višću, čiji šut u posljednji tren blokira Leonardo Bonucci.



U 20. minuti Darko Todorović sjajno centrira s desne strane, ali Džeko prebacuje gol Salvatorea Sirigua.



Taman kada je Italija uspostavila određenu inicijativu, i loptu prebacila na našu polovinu, Dijamant je šokirao Torino!



Fenomenalnu akciju su odigrali Zmajevi. Bešić je petom proslijedio loptu do Višće, koji je sjajno pronašao Džeku na svega metar od gola Italijana. Nije mu bilo teško da loptu proslijedi u mrežu za veliko slavlje naših navijača.



Devet minuta poslije, u 41. minuti utakmice, istakao se Ibrahim Šehić fenomenalnom odbranom jednog udarca Quagliarelle s ivice kaznenog prostora. Bila je to panterska reakcija koja je na semaforu zadržala rezultat 0:1, s kojim se i otišlo na odmor.



Nažalost, nije se dugo čekalo na poravnanje Italijana iako su Zmajevi prvi stigli do prilike. U 47. minuti je Bešić ubacio, a Gojak nije uspio najbolje zahvatiti loptu glavom.



Samo dvije minute poslije bilo je 1:1. Izveli su Italijani korner, Bernardeschi je pronašao Insignea, koji fantastičnim volej udarcem matira Šehića…



Nije to tada demotivisalo naše momke, koji ubrzo stižu do novih prilika. Eldar Čivić je dva puta imao šansu za gol, ali su se ispriječili prvo Sirigu, a onda i Chiellini…



Džeko u 59. minuti fenomenalno prolazi kroz dvojicu igrača Italije, šutira, ali lopta pogađa Elvisa Sarića i završava u gol autu.



Nakon toga je nešto bolji protivnik na terenu bila Italija, koja je ponovo prijetila preko Insignea, čiji udarac glavom sjajno zaustavlja Šehić.



Zatim iz kornera poslije te situacije na muke Šehića stavlja i Chiellini, ali uspjeva to odbraniti čuvar mreže Zmajeva.



Odbrana Zmajeva je posustala u samom finišu i Italija je stigla do tri boda. Igrala se 86. minuta kada je Insigne dodao do Verratija, a on lijepo pogodio za pobjedu Azzurra…



Bosna i Hercegovina nije imala snage da uzvrati, pa je doživjela drugi vezani poraz u ovim kvalifikacijama.





