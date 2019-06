Juventus je predstavio svoj novi dres koji se koristi prije utakmica, a koji je napravljen od plastike prikupljene iz okeana.

Foto: Twitter

Dres će igrači Stare dame nositi tokom zagrijavanja, a napravljen je u saradnji s organizacojm Parley for the Oceans.



"Zajedno možemo promijeniti igru. Za Juventusov dres je Adidas udružio snage s organizacijom parley for the Oceans kako bi se kreirao dizajn sa svrhom. Dres je lagan, a njegova grafika asocira na pokret. Na stražnjoj strani vrata je ispisana poruka 'For the Oceans' (za okeane)", saopćila je kompanija Adidas, prenosi Klix.



Parley je već pomagao Adidasu u kreiranju specijalnih dresova za Real Madrid, Manchester United i Bayern.





(24sata.info)