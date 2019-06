Fudbaleri Liverpoola su šampioni Evrope! Redsi su večeras u velikom finalu Lige prvaka, na Wanda Metropolitanu, nadigrali Tottenham i slavili historijski trijumf od 2:0. Nismo gledali baš najljepšu utakmicu, što je sasvim razumljivo ukoliko uzmemo u obzir ogromnu važnost ovog dvoboja.

Foto: Agencije

Počelo je kao iz snova za ekipu Jurgena Kloppa. Već nakon 23 sekunde je dosuđen jedanaesterac nakon što je loptu pokušao ubaciti Sadio Mane, a ona je u ruku pogodila Moussu Sissoka.



Skomina je pokazao “na kreč”, te je to bio i najbrže dosuđeni penal u historiji evropskih takmičenja.



Loptu je uzeo Mohamed Salah i sjajno savladao Huga Llorisa za veliku radost navijača i igrača Liverpoola. Bio je to drugi najbrži gol u finalima Lige prvaka (vlasnik najbržeg je Paolo Maldini, koji je 2005. godine pogodio nakon 50 sekundi).



Nismo nakon toga gledali previše dobru utakmicu, igralo se dosta tvrdo, a malo “zanimljivosti” je donijela atraktivna djevojka koja je u kupačem kostimu utrčala na teren stadiona u Madridu.



U 17. minuti je Alexander-Arnold šutirao iz daljine, a lopta je otišla malo pokraj stative.



Tottenham se jako mučio s visokim presingoom Liverpoola, te je dosta teško uspijevao da iznese loptu sa svoje polovine. Spursi nisu prijetili u prvom poluvremenu, koje je zaključio Lloris, svojom sjajnom odbranom udarca Andrewa Robertsona. Išla je lopta pod prečku, ali ju je Francuz izvadio.



Drugo poluvrijeme nam je definitivno donijelo bolji fudbal, a prva ozbiljnija situacija pred golom Alissona viđena je u 53. minuti, kada je loptu primio Heung Min Son, šutirao, ali je njegov udarac u posljednji trenutak izblokirao Arnold.



Imao je inicijativu Tottenham i nakon toga, te je bio odlučan da dođe do poravnanja. Prijetio je dva puta i Christian Eriksen, ali je jednom izblokiran, a drugi put je lopta otišla visoko preko gola.



James Milner je u igru ušao u 62. minuti, a samo sedam minuta poslije je imao veliku priliku da riješi pitanje pobjednika.



Ostao je sam na 15-ak metara od gola Llorisa, koji je nepomično ispratio njegov šut, a lopta je otišla tik pored lijeve stative…



U 71. minuti Pijetlovi kruže oko šesnaesterca Liverpoola, ali nikako ne uspijevaju uputiti dobar centaršut, pa loptu hvala Alisson. Baca je u kontru za nevjerovatnog Salaha, a na kraju se Mane našao u šansi. Ipak, dao je sebi prejak for i uspjela je reagovati odbrana Tottenhama.



Alli je u prilici u 73. minuti, ali bio je to jako slab pokušaj. Ujedno je to bio i tek prvi udarac Tottenhama u okvir gola…



Isti igrač ponovo prijeti u 79. minuti, kada nakon dobrog ubačaja s desne strane glavom šutira preko gola.



Nedugo zatim prijete i Son i Moura, ali oba puta se istakao fantastični Alisson na golu Liverpoola. Možda i najbolju priliku je Tottenham imao u 84. minuti, kada je iz slobodnjaka sa ivice kaznenog prostora šutirao Eriksen, a njegov fenomenalan šut je divnom paradom zaustavio Alisson.



Tačku na utakmicu stavlja Divock Origi u 87. minuti utakmice. Lopta je pomalo sretno došla do njega, on je primio i sjajno šutirao u lijevi donji ugao Llorisovog gola. Bio je to neodbranjiv udarac za konačno slavlje Liverpoola!



Za Liverpool je ovo druga titula u Ligi prvaka, a četiri puta su Redsi osvajali Kup pobjednika kupova.



(SCsport)