U posljednjem 30. kolu Prve lige Federacije BiH Velež je u Mostaru nakon velikog preokreta pobijedio Igman rezultatom 4:2. U gradu na Neretvi danas je zaista bilo sve u znaku Veleža, a tribine stadiona bile su ispunjene do posljednjeg mjesta.

Foto: Avaz

Velež je bio bolji na početku meča. Fajić i Vehabović su zaprijetili, ali nisu bili precizni. Nakon toga, Igman se oslobodio pritiska, no gosti nisu uspjevali kreirati ozbiljnu priliku. Velež je poveo u 20. minuti kada je nakon ubačaja sa strane Fajić matirao golmana Igmana za vodstvo od 1:0 i erupciju oduševljenja domaćih navijača.



Slavlje domaćina kratko je trajalo pošto je dvije minute kasnije Igman stigao do poravnanja. Strijelac za goste iz penala bio je Kašić. Nakon toga uslijedio je period igre bez nekih većih uzbuđenja.



U 35. minuti Igman je došao do potpunog preokreta. Gosti su ponovo pogodili iz penala, a strijelac je bio Tatar. Nakon drugog primljenog gola, Velež je zaigrao nešto ofanzivnije, ali se do odlaska na odmor rezultat nije mijenjao.



Velež je bio bolji i u nastavku, a u 49. minuti Fajić je propustio novu veliku priliku za "Rođene". Velež je do izjednačenja stigao u 58. minuti kada se u strijelce upisao Markes (Marques), kojem je to bio prvi pogodak u dresu "Rođenih".



Do potpunog preokreta Velež je došao u 68. minuti kada je Fajić pokazao klasu i matirao golmana Igmana za 3:2. Veliki trijumf za povratak Veleža u Premijer ligu BiH ovjerio je Fajić svojih trećim golom u 85. minuti.



"Rođeni" su titulu prvaka FBiH ovjerili u prošlom kolu protiv Bosne, a danas će i zvanično proslaviti plasman u Premijer ligu BiH. Navijači mostarskog kluba priredili su danas na stadionuu spektakularnu atmosferu.



(Avaz)