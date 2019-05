Fudbaleri Chelseaja osvajači su Evropske lige nakon što su u velikom londonskom finalu u Bakuu savladali Arsenal sa 4:1.

Foto: Twitter

Prvo poluvrijeme proteklo je u ravnopravnoj i tvrdoj igri, a Arsenal je bio nešto opasniji. Aubameyang je prijetio na startu utakmice, a najbolju šansu Topnici su imali u 28. minuti kada je Granit Xhaka silovito šutirao sa 25 metara, ali lopta je pogodila prečku.



Nakon toga Chelsea se budi. U 39. minuti Olivier Giroud je imao sjajnu šansu, ali je još bolje reagovao Peter Čech i spasio je svoj tim. Ipak, bio je to samo uvod u ono što se desilo u nastavku meča.



Već u 49. minuti Olivier Giroud je doveo Plavce u vodstvo. Emerson je krasno centrirao sa lijeve strane, a bivši igrač Topnika majstorski je glavom zatresao mrežu bivšeg tima za 1:0. Pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno 11 minuta kasnije. Eden Hazard je uposlio Pedra, koji je preciznim udarcem, uz malo sreće povisio na 2:0.



Topnici su u tim trenucima bili potpuno razbijeni, a u 65. minuti bilo je 3:0. Ainsley Maitland-Niles je u svom kaznenom prostoru faulirao Girouda, a Rocchi je bez mnogo razmišljanja pokazao na bijelu tačku. Hazard je preuzeo odgovornost i vrlo sigurno je postigao i treći gol.



Arsenal je nakon toga pokušao sa izmjenama da se vrati u meč, a samo tri minute nakon što je ušao u igru Alex Iwobi je u 69. minuti uhvatio sjajan volej i smanjio je na 3:1. Tračak nade Topnika trajao je samo tri minute. Nakon izgubljene lopte Arsenala i brze kontre Plavaca, Giroud je majstorski proigrao Hazarda, a Belgijancu nije bilo teško da iz blizine povisi na 4:1. Bio je to sjajan oproštaj ovoga fenomenalnog igrača koji na kraju sezone napušta Stamford Bridge i po svemu sudeći prelazi u Real Madrid.



Do kraja smo vidjeli nekoliko dobrih šansi na obje strane, ali rezultat se nije mijenjao. Chelsea je tako osvojio svoj drugi trofej Evropske lige dok je Arsenal ovim porazom ostao i bez posljednje šanse da se domogne Lige prvaka i iduće sezone će ponovo igrati u Evropskoj ligi.



Chelsea – Arsenal 4:1







(SCsport)