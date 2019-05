Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine (U21) okupila se danas u Trening centru NSBiH u Zenici, gdje će se narednih dana spremati za prijateljsku utakmicu u srijedu, 5. juna, u gostima protiv Malte.

Vinko Marinović / 24sata.info

Selektor Vinko Marinović najavio je kako će na Maltu putovati 16 igrača i dva golmana, zbog čega je neke igrače poštedio za ovo okupljanje.



– Ostalo je da večeras dođe Besim Šerbečić te Nardin Mulahusejnović, koji ima finale Kupa Slovenije, koji će se pridružiti u petak. Imamo još nekih otkaza – raportirao je novinarima selektor Vinko Marinović, koji je dodao da su zbog privatnih obaveza otkazali Mateo Marić i Stefan Kovač, dok je povrijeđen Anel Šabanadžović.



Zbog tih otkaza, naknadno su pozvani Mato Stanić iz Širokog i Jovan Motika iz bijeljinskog Radnika, koji su se priključili ekipi.



– Dobra je stvar da će svi dobiti priliku pa će i igrači koji do sada nisu puno igrali dobiti minutažu – najavljuje Marinović, koji dodaje kako će ovo biti prilika da se nametnu za jesenje kvalifikacijske utakmice.



Selektor je dodao kako je pozvao i golmana Adnana Kanurića iz Stoke Citya, koji je 2000. godište te će imati priliku da igra i u narednom ciklusu. Pozvan je i Rijad Sadiku iz Mouscrona, koji se vratio nakon teške povrede.



– Sadiku je u belgijskom prvenstvu bio u timu kola. Vrlo dobro znam koliko je to teško. Zato smo pozvali i njega – kaže Marinović.



Drugi ciklus s mladom selekcijom započinje i Zinedin Mustedanagić iz slovačkog Ruzomberoka, koji se nada uspjehu na Malti.



– Ima dosta novih igrača. Tu je desetak novih momaka, koje nikada nisam sreo, ali imamo dovoljno vremena da se spremimo za naredne utakmice koje nas očekuju najesen. Biće teško, mislim da nas u septembru očekuje Belgija, ali mi smo tu da igramo i pobjeđujemo. Ići ćemo od utakmice do utakmice – najavljuje Mustedanagić.



Spisak igrača za Maltu: Adnan Kanurić (Stoke City), Kenan Topolović (Borac), Rijad Sadiku (Mouscron), Halid Šabanović (Sarajevo), Jasmin Čeliković (Inter Zaprešić), Vedran Vrhovac (Čelik), Amar Beganović (Sloboda), Besim Šerbečić (Rosenborg), Haris Hajdarević (Željezničar), Vladan Danilović (Borac), Marko Brkić (Zvijezda 09), Petar Bojo (Mladost DK), Zinedin Mustedanagić (Ruzomberok), Jovan Motika (Radnik Bijeljina), Mato Stanić i Stipe Jurić (Široki Brijeg), Benjamin Hadžić (Hannover 96), Nardin Mulahusejnović (Maribor).





(24sata.info)