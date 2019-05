Predsjednik madridskog Reala Florentino Perez je u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Onda Cero izjavio kako je s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije Lukom Modrićem automatski produžio ugovor za još jednu sezonu, odnosno do ljeta 2021. godine te mu povećao plaću jer je osvojio nagradu za najboljeg igrača svijeta "Zlatnu loptu".

"Modriću je produžen ugovor, ne znam baš točno kad, kao posljedica osvajanja 'Zlatne lopte'. Povećana mu je plaća i moguće da će mu biti dodatno povećana iduće sezone. Svima koji osvoje 'Zlatnu loptu' poveća se plaća", rekao je Pérez.

Modriću je ugovor istjecao u ljeto 2020. godine, a predsjednik je rekao da zasad nisu imali u planu službeno predstaviti produženje ugovora. Klub je u veljači neslužbeno poručio kako mu je ugovor produžen za godinu dana. Iduće sezone će, nakon što u rujnu napuni 34 godine, Modrić biti najstariji nogometaš Real Madrida.

Pérez je rekao kako najveću plaću trenutačno ima kapetan i stoper Sergio Ramos. On i njegov zastupnik prošli su tjedan priopćili predsjedniku kako je za njega stigla ponuda iz Kine, no Pérez je odgovorio kako ne može slobodno otići. Poručio je da 32-godišnji branič, kojeg je on doveo u klub 2005. iz Seville, važan za momčad.

"Kada netko želi otići pozovemo se na odštetnu klauzulu, kao što je prošlo ljeto bio slučaj s Modrićem", poručio je Pérez.

U kolovozu se, nakon Svjetskog prvenstva na kojem je Modrić osvojio srebrnu medalju s Hrvatskom, pojavio interes Intera. Tada se Pérez pozvao na odštetnu klauzulu od 750 milijuna eura, što je iznos kojeg igrač ili drugi klub moraju platiti da prije isteka ugovora napusti Real Madrid. Inter nije bio poslao ponudu Real Madridu. Ove godine je "kraljevski klub" završio u prvenstvu na trećem mjestu s rekordnim zaostatkom od 19 bodova za prvakom Barcelonom. U polufinalu Kupa je ispao od Barcelone, a u osmini finala Lige prvaka od Ajaxa. Prošlo ljeto ga je u finalu europskog superkupa pobijedio gradski rival Atlético.

"Svi igrači, osim Karima Benzeme koji nije igrao na Svjetskom prvenstvu, bili su psihički, a zatim i fizički istrošeni. Oni su u posljednje tri sezone osvojili tri Lige prvaka zaredom, a to je bio veliki pritisak. Bili su učinili veliki napor. U zadnjih pet godina osvojili su čak četiri Lige prvaka. Ovo što se dogodilo ove sezone je posljedica toga. Svjetsko prvenstvo je dodatno istrošilo igrače, Francuzi i Hrvati su igrali u finalu", dodao je Perez.

Odgovorio je kako ne žali što je prošlo ljeto prodao najboljeg napadača Cristiana Ronalda u Juventus.

"S njime bi se dogodilo isto", rekao je.

Ronaldo je prije Modrića osvajao "Zlatnu loptu" te je prošlo ljeto htio bolji ugovor s povećanom plaćom.

"Trener Zidane je zatim otišao jer je također bio istrošen, baš kao igrači ove sezone. To je bio jedini razlog zašto je bio otišao", nastavio je Pérez.

Real Madrid je neposredno uoči početka Svjetskog prvenstva doveo Julena Lopeteguija, pa ga tri mjeseca kasnije u listopadu otpustio.

"Vjerovali smo da bi se pad momčadi mogao zaustaviti promjenom trenera jer je on bio na čelu orkestra", izjavio je Pérez i priznao da taj pad nisu uspjeli zaustaviti niti Lopeteguijevi nasljednici Santiago Solari i Zinedine Zidane. Vjeruje kako će Francuz s klupe vratiti momčad na pobjednički put iduće sezone.

