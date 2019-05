Gennaro Gattuso objavio je u utorak ujutru da napušta klupu Milana, rekavši da je to bolna odluka, ali i jedina ispravna.

Foto: Twitter

Odluka Gattusa da napusti klupu došla je nekoliko dana po okončanju Serije A u kojoj Milan nije uspio izboriti plasman među prva četiri tima, odnosno nije se plasirao u Ligu šampiona.



“Odluka o napuštanju klupe Milana nije bila lagana, ali to je odluka koju sam morao donijeti. Nije postojao tačan trenutak kada sam došao do ove odluke. To je jednostavno bio skup svega onoga što se dešavalo u ovih 18 mjeseci, koliko sam bio trener Milana. To je klub koji za mene nikada neće biti kao ostali. To su mjeseci koje sam proživljavao sa velikom strašću. Bili su to nezaboravni mjeseci. Ovo je bolna odluka, ali smatram da je i jedina razumna“, kazao je Gattuso za italijanske medije.



Bivši veznjak “rossonera“ naslijedio je Vincenza Montellu na trenerskoj poziciji u novembru 2017. godine. Od tada je upisao 40 pobjeda, 22 remija i 20 poraza u 82 utakmice.





(AA)