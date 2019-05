Šef stručnog štaba francuskog Nanta Vahid Halilhodžić (66) u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ komentirao je povratak njegovog Veleža u Premijer ligu BiH, ili kako kaže, tamo gdje mu je oduvijek bilo mjesto, ali i svoj trenutni status u Nantu, koji je jedna od top-tema francuskih, ali i evropskih medija.

Foto: 24sata.info

Jubilej u Evropi

- Odmah nakon završetka subotnje utakmice u Visokom zvao sam predsjedniku Veleža Šemsu (Šemsudin Hasić – op.a) da mu čestitam... Ipak, to je jedna od najljepših vijesti koje sam čuo u zadnje vrijeme, u jednom dahu konstatuje legendarni Vaha i dodaje:

- Neobično mi je drago i zbog samog kluba na čelu s predsjednikom Šemsom, ali i igrača, navijača, jednostavno, svih Mostaraca. Subotnja pobjeda (2:0) protiv Bosne u Visokom je bila zaista jedan fin momenat, jer se naši „Rođeni“ vraćaju tamo gdje im je i bilo mjesto. Nadam se da će na stogodišnjicu kluba (2022. godine) Velež opet doći i do Evrope. To od srca želim.

U subotu je na programu posljednje kolo Prve lige Federacije, ali Halilhodžić zbog klupskih obaveza neće moći prisustvovati promociji prvaka.

- Žao mi je što u subotu neću moći biti na stadionu „Rođeni“... Nažalost, ne mogu, jer tek naredne sedmice, poslije 2. juna, dolazim u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, najvažnije je da su „Rođeni“ ispunili cilj i ušli u Premije ligu BiH, ističe legendarni Veležovac.

Halilhodžić naglašava i to da je iza Mostaraca teško takmičenje.

- Borba sa sarajevskim Olimpikom je bila jako, jako teška. Olimpik je pratio Velež u stopu, jer su obje ekipe sve do tri kola prije kraja sezone ostvarivale imponzantan niz i imale izvanredne rezultate, analizira naš stručnjak.

Ipak, „Rođeni“ su, kad je to bilo najpotrebnije, bili bolji, jači.

- Velež je morao da utroši i posljednji atom snage da dođe do cilja. Iskreno, izuzetno mi je drago zbog toga

Veliko veselje

U razgovoru s našim proslavljenim fudbalskim trenerom saznali smo da ga je do suza dirnuo subotnji doček „Rođenih“ u Mostaru.

- Bilo je veličanstveno, gledao sam nekoliko videoklipova, ali i bezbroj slika. Normalno da je bilo veliko veselje... Kako sam saznao u razgovoru s predsjednikom Veleža Šemsom i mojim Mostarcima, javljaju se ljudi iz svih krajeva svijeta, sa svih kontinenata i prenose svoje čestitke, raduju se... Ipak, Velež je veliki, jak simbol Mostara i Hercegovine.

I cijele domovine.

- Tako je... Ima puno ljudi koji vole taj naš Velež, koji im je ostao u srcu. To je stvarno veliko zadovoljstvo za sve one koji vole taj klub. Veliko zadovoljstvo je biti Veležovac, drhtavim glasom kaže emotivni Vaha.

Centralna proslava Veležovog povratka u Premijer ligu BiH bit će održana u subotu, poslije duela s konjičkim Igmanom koji je na programu u 17 sati.

- Ima tu dosta simbolike... I „Rođeni“ su se vratili ili izronili kao Stari most. To su dva najjača simbola grada Mostara. A kad se to ujedini, to je jedna velika snaga. Za sve ljude dobre volje koji vole Mostar i Velež to je baš fina simbolika, i sportska i ljudska, za kraj je rekao Halilhodžić.

Ostajem u Nantu!

Nant je u petak završio sezonu na 12. mjestu francuske elite, daleko od opasne zone gdje ga je zatekao naš stručnjak 2. oktobra 2018. godine. Uprkos brojnim špekulacijama, Halilhodžić nam je otkrio.

- Ostajem u Nantu, gdje ima važeći ugovor (do 30. juna 2020. godine). Ostat ću još ovu godinu.

( Avaz)