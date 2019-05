Fudbaleri Atalante plasirali su se u Ligu prvaka nakon što su savladali Sassuolo sa 3:1.

Foto: Twitter

Iako je Sassuolo poveo preko Berardija, tim iz Bergama je u nastavku uspio da dođe do velikog preokreta i na kraju slavi sa 3:1 (Zapata 35’, Gomez 53’, Pašalić 65’ / Berardi 19’), što im je bilo dovoljno da se prvu put u historiji plasiraju u najelitnije fudbalsko takmičenje.



U Ligu prvaka će i Inter koji je na svom terenu savladao Empoli sa 2:1. Domaći tim je poveo golom rezerviste Keite Baldea u 51. minuti, a Icardi je u 61. minuti promašio penal kojim je mogao riješiti pitanje pobjednika. Kazna je uslijedila u 76. minuti kada je Empoli poravnao na 1:1 preko Traorea i šokirao prepunu Meazzu. Ipak, devet minuta prije kraja Nainggolan je donio toliko željenu pobjedu Nerazzurrima kojom su ostali na četvrtom mjestu. Empoli je u finišu promašio dvije kolosalne šanse, ali čudesno je branio Handanović i spasio je Milaneze.



Tim iz Toskane, za koji zbog povrede nije igrao Rade Krunić, ispao je u niži rang pomalo tragično, jer su Fiorentina i Genoa odigrali meč bez golova i to je gostima bilo dovoljno da se spase zbog boljeg međusobnog skora od Empolija.



Milan je slavio na gostovanju protiv SPAL-a 2:3 (Vicari 28’, Fares 53’ / Calhanoglu 18’, Kessie 23’, 64’ pen.), ali s obzirom na pobjedu Intera to im nije bilo dovoljno i kao petoplasirani morat će se zadovoljiti plasmanom u Evropsku ligu.



Roma je na svom terenu pobijedila Parmu sa 2:1 (L. Pellegrini 35’, Perotti 89’ / Gervinho 86’), a do 62. minute na terenu je bio i naš Edin Džeko. Meč na Olimpicu ostat će upamćen i kao oproštajni legendarnog fudbalera Daniela De Rossija.



Rezultati 38. kola:



Roma – Parma 2:1 (L. Pellegrini 35’, Perotti 89’ / Gervinho 86’)

Atalanta – Sassuolo 3:1 (Zapata 35’, Gomez 53’, Pašalić 65’ / Berardi 19’)

Cagliari – Udinese 1:2 (Pavoletti 17’ / Hallfredsson 59’, De Maio 69’)

Fiorentina – Genoa 0:0

Inter – Empoli 2:1 (Keita Balde 51’, Nainggolan 81’ / Traore 76’)

SPAL – Milan 2:3 (Vicari 28’, Fares 53’ / Calhanoglu 18’, Kessie 23’, 64’ pen.)





(SCsport)