Na stadionu Old Trafford legende Manchester Uniteda i Bayerna odigrale su susret pod nazivom "Treble Reunion" u čast generaciji Crvenih đavola iz 1999. godine koja je pobjedom protiv Bavaraca osvojila Ligu prvaka i krunisala trostruku krunu.

Kao što je to bilo i 1999. godine, na kraju su pobjednici bili igrači Manchester Uniteda, ali oni su ovaj put slavili s ubjedljivih 5:0, prenosi Klix.



Strijelci za Manchester United bili su Solskjaer, Yorke, Butt, Saha i Beckham, a treba istaći da je na ispunjemo Old Traffordu vladala sjajna atmosfera i da su gledaoci mogli vidjeti nekoliko sjajnih napadačkih, ali i defanzivnih poteza.







Manchester United igrao je u sastavu:



Peter Schmeichel, Gary Neville, Jaap Stam, Ronny Johnsen, Denis Irwin, David Beckham, Nicy Butt, Paul Scholes, Jesper Blomqvist, Dwight Yorke i Andy Cole, dok su s klupe svoju priliku čekali Henning Berg, David May, Jonathan Greening, Karel Poborsky, Kevin Pilkington, Louis Saha, Ole Gunnar Solskjaer, Raimind van der Gouw, Teddy Sheringham, Wes Brown i Mikael Silvester.



Trener ekipe bio je legendarni Sir Alex Ferguson.



S druge strane, za Bayern su igrali:



Hans-jorg Butt, Marcel Witecek, Martin Demichelis, Lothar Matthaus, Andreas Ottl, Ze Roberto, Stefan Effenberg, Paulo Sergio, Ivica Olić, Roy Makaay i Giovane Elber, dok su priliku s klupe čekali: Brend Dreher, Markus Babbel, Hans Pfluger, Sammy Kuuffour, Kluas Augenthaler, Daniel Van Buyten, Christian Nerlinger, Michael Sternkopf, Markus Schupp, Thorsten Fink, Carsten Lakies, Carsten Jancker i Luca Toni.



Trener je bio Markus Babbel.





