Reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić i brazilski štoper Marquinhos trebali su biti dio velike razmjene između Juventusa i PSG-a, pisali su nedavno svi italijanski sportski mediji.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Parižani su navodno nudili svog igrača za Pjanića, Juventus je načelno pristao, ali od razmjene neće biti ništa budući da je Marquinhos sinoć po završetku sezone u Francuskoj izjavio kako ostaje u klubu s Parka prinčeva.



"Ne idem nikuda. Bit ću igrač PSG-a i u sljedećoj sezoni", poručio je Marquinhos.



Ipak, to ne znači da je PSG odustao od Pjanića, u kojem vide glavnog kreatora budućeg jakog kluba te su za njega navodno spremni platiti čak 100 miliona eura.



Ponuda je, kako pišu italijanski mediji, već stigla u Juventus i moglo bi se lagano dogoditi da naš veznjak od ljeta postane član prvaka Francuske.



"PSG je među osam najboljih evropskih klubova. Žele napraviti iskorak u Ligi prvaka i to je veliki klub koji privlači igrače. Imaju jako dobre igrače i to je klub koji svi cijene", izjavio je nedavno Pjanić, prenosi Klix.





(24sata.info)