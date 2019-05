Fudbaleri Željezničara sezonu u Premijer ligi BiH završavaju gostovanjem u Tuzli, gdje se sastaju s ekipom Tuzla Cityja.

Plavi sa Grbavice su prije ovog kola osigurali četvrto mjesto i plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu, za što još uvijek čekaju potvrdu Drugostepene komisije za licenciranje, dok je Tuzla osigurala opstanak te utakmica neće imati rezultatski značaj.

Prvotimac Željezničara Mustafa Mujezinović stoga očekuje utakmicu sa "dosta lijepih poteza i šansi" te vjeruje u pobjedu svog tima.

- Očekujemo rasterećenu utakmicu jer je sve riješeno u prvenstvu. Nadam se da će to biti utakmica s dosta lijepih poteza, dosta šansi i s našom pobjedom za kraj sezone. Što se mojih igara tiče, odigrao sam skoro sve utakmice u ovoj polusezoni, mogu biti zadovoljan, moglo je to još bolje, ali sve u svemu mislim da mogu biti zadovoljan. Kao ekipa smo mogli puno bolje, pogotovo na domaćem terenu. Bilo je utakmica u kojima smo bili bolji, a ipak nismo dolazili do pobjede. Najbitnije je da smo izborili Evropu što je bio naš cilj ove godine - kazao je Mujezinović koji je u zimskom prelaznom roku stigao iz Veleža, a za Plave odigrao je 12 utakmica i ubilježio dvije asistencije.

Utakmica se igra u subotu u 17 sati na stadionu Tušanj.

