Bh. fudbalski reprezentativac Miralem Pjanić na Juventusovoj radionici kazao je da je mogao igrati za Francusku, ali da ga je na njihovu žalost ranije kontaktirala BiH, čime je ispunjen njegov san da nosi državni dres svoje domovine.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Pjanić je fudbal počeo igrati u Luksemburgu, odakle je s 14 godina preselio u Francusku, u tamošnji klub Metz. Uslijedio je prelazak u Olympique Lyon, a ostalo je svim ljubiteljima fudbala u BiH poznato.



"Mogao sam igrati za Francusku. Sportski gledano, to bi bilo najbolje uraditi. U 18. godini, kada sam igrao za Lyon njihov selektor me zvao. Bio je zainteresovan za mene, ali za njega je bilo loše što su me malo prije toga kontaktirali i BiH, a nošenje tog dresa je oduvijek bio moj san. To je bila najkomplikovanija opcija, ali još sa 17 godina sam čvrsto odlučio. U Brazilu 2014. godine smo po prvi put u našoj istoriji igrali na Svjetskom prvenstvu. To je bio izvor velikog ponosa", kazao je Pjanić, prenose italijanski mediji.



Bh. fudbalera potom su upitali kako je igrati s Cristianom Ronaldom, jednim od najboljih fudbalera današnjice?



"Igrač uvijek mora biti fokusiran. Za igrača na najvišem nivou ključno je da bude mentalno jak. Primjer je Cristiano Ronaldo. Njegov nivo koncentracije je uvijek neuobičajen, i kada ide dobro i kada ide loše. On je toliko mentalno jak i siguran u sebe da uvijek ide prema naprijed", istakao je Pjanić.



Sjajni bh. veznjak je tokom karijere igrao za Metz, Lyon, Romu i sada Juventus. Za "staru damu" je odigrao 135 takmičarskih utakmica i postigao 19 golova. U dresu reprezentacije BiH nastupio je 85 puta uz 13 pogodaka.



(AA)