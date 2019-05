Bilo je to pet godina izvanredne ljubavi, kazao je Allegri.

Massimiliano Allegri, nakon vijesti da naredne sezone neće voditi Juventus, kazao je da je iza njega pet prelijepih godina i da je uvjeren da će klub iz Torina na njegovo mjesto dovesti velikog trenera, prenosi Anadolu Agency (AA).



Juventus je u petak objavio saopštenje u kojem je potvrdio da Allegri u sezoni 2019/20. neće predvoditi prvi tim sa klupe.



“Trebalo je pet godina da se izgradi ovaj Juventus, ali to je to. Život ide dalje, vrijeme nastavlja da prolazi. Sada idem kući, malo ću se odmoriti na moru. Ne znam ko će me zamijeniti, ali Juventus će izabrati velikog trenera, jer to je veliki klub. Bilo je to pet godina izvanredne ljubavi. Pet godina za mene je tako puno“, kazao je Allegri za italijanske medije.



Juventus je za danas najavio zajedničku konferenciju za medije na kojoj će se javnosti uz Allegrija, obratiti i predsjednik Andrea Agnelli.



Od dolaska na klupu “stare dame“ Allegri je osvojio pet uzastopnih naslova šampiona Italije, četiri Kupa i dva Superkupa. U dva navrata je stigao do finala Lige šampiona, ali nije osvojio pehar, za šta mnogi smatraju da je razlog prekida saradnje.





