Iako je sutrašnja utakmica između Slobode i Mladosti rezultatski nevažna, i igrat će se za prestiž, šef stručnog štaba Tuzlaka Zlatan Nalić na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da će njegovi igrači sutra "odigrati jednu utakmicu u kojoj ćemo više pobjednici biti mi nego vi".

Foto: Fena

Aludirao je na napise o nekim nemilim događajima u klubu, vezanim za štrajk zbog neizmirenih plaća, te zbog ocjena da je ovosezonski plasman Slobode ispod nivoa kluba koji obilježava 100-godišnjicu postojanja.



- Utakmica je od ekstremne važnosti, jer želimo popraviti saldo protiv ekipe koja je na tabeli otprilike s nama. Rezultat između Mladosti i nas je 1:1. Imat ćemo dostupne sve igrače, osim Alispahića koji je počeo trenirati, ali neće biti u kombinaciji za ovaj susret – rekao je Nalić.



U sličnom raspoloženju govorio je i kapiten Perica Ivetić, kazavši da "niko neće moći naći mrlju na igrama ekipe, zalaganju, raspoloženju i rezultatima".



- Kad izgubimo jednu utakmicu uslijede kritike, ali nama mogu da sude samo oni koji su bili s nama u istim cipelama - kazao je Ivetić. Na kraju je, ipak, istakao da je ekipa mogla postići više, ali nije šire objasnio zbog čega nije.



- Ovaj tim je mogao više postići da je imao bolju pratnju. Na polusezoni smo to pokazali, a zašto nije postigao, neka odgovore neki drugi ljudi - završio je Ivetić, čestitajući na kraju svim igračima i stručnom štabu na rezultatima, te prijateljima kluba na podršci u ovoj sezoni.



Na pitanje jesu li igrači minulih dana štrajkovali, te da li je tačno da su plaću odbili dok je ne prime i članovi stručnog štaba, kojima se duguje još od zimske pauze, Ivetić je rekao: "Direktor Zdeno Jurić je rekao da su svim igračima jučer uplaćena sredstva na račune, a da će u toku dana biti izmireni i dugovi trenerima. Mi smo jedna porodica, imamo jedan stav i mišljenja smo da do kraja moramo biti zajedno. Sloboda ima repova i dugova od ranije, ali ne smiju se zapostaviti ljudi koji su sada tu. Meni su svi isti od čistačice do predsjednika. Nama se dugovalo i mi želimo da na pauzu odemo sretni i zadovoljni".



O utakmici je govorio igrač Edis Smajić, rekavši da se nada pobjedi protiv Mladosti, zahvalivši igračima i stručnom štabu na zajedništvu.



Nalić je na kraju potvrdio da je dobio povjerenje od uprave da sastavi ekipu za iduću sezonu. Ko će od igrača otići, a ko ostati, nije rekao. Potvrdio je da ima spisak nogometaša koje bi želio dovesti, ali da zna da su i neki Slobodini igrači na meti drugih ekipe.



- Sve ovo ima smisla jedino ukoliko klupske ambicije budu trofeji i izlazak na međunarodnu scenu. Ukoliko ne bude tih ambicija, ne vidim se u Slobodi - zaključio je Nalić.



Utakmica Sloboda - Mladost igra se sutra na Tušnju od 17 sati.



(FENA)