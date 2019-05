Fudbaler Juventusa Cristiano Ronaldo ističe da mu smeta to što postoje ljudi koji samo čekaju njegovu lošu partiju kako bi ga kritikovali.

Foto: 24sata.info

Portugalac je u derbiju 36. kola Serije A bio je u centru pažnje zbog čestih rasprava sa sudijom i igračima Rome.



"Ne vjerujem da ljudi misle da sam robot, ali me vide kao nekog ko nikad ne može da ima problem, ko nema briga i ko nikad nije tužan. Ljudi identifikuju uspjeh sa novcem i onda se pitaju kako neko može da bude u krizi ako je milioner", rekao je Ronaldo, prenosi N1.



"Nisu svi isti. Znam da ljudi kao zapete puške čekaju da promašim penal ili da budem loš u odlučujućoj utakmici. Ali to je dio života i nešto na šta moram da budem spreman. Neću poreći da mi to nekada smeta ili da se ne umorim od svega."



Juventus je još prije poraza od Rome obezbijedio titulu u domaćem prvenstvu.







