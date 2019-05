Real Madrid će nakon finala Evropa lige, koje je zakazano za 25. maj, predstaviti pojačanje vrijedno 100 miliona eura, pišu svjetski mediji.

Zinedine Zidane / 24sata.info

Kraljevski klub navodno je odlučio sačekati ishod meča Chelsea - Arsenal, kako bi objelodanio da će od naredne sezone njihov dres nositi Eden Hazard, najbolji fudbaler Chelseaja.



Belgijski krilni fudbaler dugo vremena se već povezuje sa madridskim timom, a nakon okončanja sezone u Engleskoj, gdje je njegov tim završio treći Hazard je kazao:



"Donio sam odluku, ali nije sve do mene", kazao je Hazard za Daily Mail. "Klubu sam sve saopštio prije nekoliko sedmica", dodao je.



L'Equipe je ranije izvjestio da su se Hazard i Real MAdrid dogovorili sve, a cijena će biti 100 miliona eura. Francuska publikacija je objavila da će svi detalji dogovora između Reala i Hazarda biti poznati 29. maja.



Sve upućuje na to da je Hazardova era u Chelseajeu gotova, gdje je u 351 utakmici dao 108 golova. Kako sada stvari stoje on će posljednji put dres londonskog tima obući upravo 25. maja, na Olimpijskom stadionu u Bakuu gdje će u finalu Evropa lige odmjeriti snage sa Arsenalom i pokušati se sa trofejom oprostiti od tima za koji igra od 2012. godine.





(24sata.info)