U jednom trenutku činilo se kako je riješeno pitanje šampiona Prve lige FBiH. Fudbaleri Veleža su privodili posao protiv Orašja, dok su prisutni na stadionu pažljivo osluškivali rezultat iz Bihaća.

Kada je Jedinstvo u sudačkoj nadoknadi iskoristilo jedanesterac, činilo se kako Olimpik gubi dva boda, presudna u borbi za prvo mjesto. Ipak, u Bihaću se do kraja utakmice rezultat još jednom promijenio, Pehar je postigao gol pa je razmak između vodećih na vrhu tabele ostao jedan bod.



Što se tiče same utakmice protiv Orašja, ovo je bila još jedna u nizu onih na domaćem terenu u kojoj su Rođeni pitanje pobjednika riješili za sat vremena. Marques, Brandao i Fajić bili su kreatori pobjede. Za Marquesa, koji se našao u prvoj postavi, to je prvi prvenstveni gol u dresu Veleža, Brandao je stigao do brojke 14, dok se Fajić popeo na pomalo nestvarna 24 gola četiri kola prije kraja. Na terenu, stručni stožer Veleža odlučio je napraviti određene promjene pa su se u prvoj postavi našli Alikadić i upravo Marques, na klupi je ostao Vehabović, a utakmicu je preskočio Biševac. Utakmica je otvorena na najbolji način, rani gol u prvom dijelu, drugi na otvaranju drugog i to je bilo to.



“U situaciji kada je svaka utakmice izuzetno važna, kada smo pod imperativom, ovakve pobjede su poželjne”, kaže za Dnevni list trener Mustafa Kodro, kojem je u stručnom štabu priključen još jedan njegov bivši saigrač, Igor Remetić, što je novina kada je u pitanju klupa Veleža u finišu sezone.



“Dobro otvaranje kako prvog tako i drugog dijela i tu je utakmica prelomljena, dodao je Kodro pa istaknuo: Za nas je najvažnije da se što manje potrošimo u ovakvim susretima na domaćem terenu kako bi nam ostalo što više vremena i prostora u pripremi za gostujuće susrete. Ovo sljedeće bi vrlo lako moglo biti presudno, jer ukoliko prođemo neokrznuti Gračanicu, teško da možemo u preostalim susretima ispustiti prednost koju imamo. Zato se moramo maksimalno okrenuti tom susretu”.



Ono što brine Kodru, stručni stožer i navijače jeste povreda ramena Saida Behrama. Onje igru napustio u samom finišu prvog dijela i čini se kako se radi o neugodnoj ozljedi. Situacija bi trebala biti jasnija u idućih dan ili dva, ali kako sada stvari stoje, ne treba isključiti činjenicu da Behram propusti posljednja četiri susreta sezone.







