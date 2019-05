Neka Liverpul osvoji UEFA Ligu prvaka, poručio je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije BiH, komentarišući nevjerovatna dešavanja u polufinalima najjačeg fudbalskog klupskog takmičenja na planeti.

Arhiv / 24sata.info

Iako je u nevjerovatnom preokretu eliminisao njegov bivši klub - Barselonu (prvi meč Liverpul izgubio sa 0:3, a u revanšu slavio sa 4:0), klub s "Enfilda" simpatije popularnog Žutog pobrao je zbog, kako kaže, briljantne sezone. Osim odličnih partija u Ligi prvaka, trenutno u Engleskoj imaju 94 boda. Takav učinak novi je klupski rekord, a u gotovo bilo kojoj drugoj sezoni bilo bi im to sasvim dovoljno za naslov. Međutim, Liverpul bi mogao postati prva ekipa koja je probila granicu od 90 bodova i ostala bez trofeja. Primjerice, legendarni ser Aleks Ferguson s Mančester junajtedom osvajao je najviše 91 bod u sezoni.



"Bilo bi baš šteta da jedna takva ekipa, sa takvim učinkom i takvim partijama ove sezone ostane bez ičega. Skupiće vjerovatno 97 bodova u Engleskoj na kraju i, osim ako se ne desi čudo, neće biti prvi. Igraju sezonu iz snova u Ligi prvaka, priredili su čudo protiv Barselone. Bilo bi tužno i na neki način nepravda da ostanu kratkih rukava baš u svim natjecanjima", rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Prosinečki.



NN: Jeste li očekivali englesko finale?



PROSINEČKI: Ne, mislim da to niko nije očekivao. Pa ko je mogao i pomisliti nakon prve utakmice da će Barselona ispasti. Liverpul je zaslužio nakon takve izvedbe da igra finale. Svi se mi divimo Lionelu Mesiju, ali, ruku na srce, Liverpul je bio bolji. Fantastični su i čini se da iz svake utakmice u utakmicu igraju sve bolje.



NN: A pobijediće?



PROSINEČKI: Igraju dvije engleske ekipe, spremne i jake. Odlično se poznaju međusobno i odlučiće sitnice. Ako su dešavanja iz polufinala neki znak, sigurno će to biti spektakl. Gledaćemo čarobnu utakmicu i praznik sporta. To što su dva engleska kluba u finalu posljedica je ulaganja u nogomet na Ostrvu. Biće uživanje gledati, ali bih volio da pobijedi Liverpul.



NN: Šta kažete na preokret Totenhema nad Ajaksom (prvi meč 0:1, a revanš 3:2)?



PROSINEČKI: I meč Totenhema i Ajaksa je pokazao zašto je nogomet najzanimljivija i najvažnija sporedna stvar na svijetu. Niko nam ne može prirediti toliko emocija i uzbuđenja kao nogomet. Gledamo najbolju završnicu Lige prvaka ikad. Neki žale zbog Ajaksa, ali to je nogomet. Totenhem je pokazao karakter, upornost, znanje, digli su se kada su bili nokautirani i zasluženo su tu gdje jesu.



NN: Žalite li što u finalu neće biti Ivana Rakitića i Dušana Tadića?



PROSINEČKI: Ma čemu priča da mi je žao zbog ovoga ili onoga. U sportu je tako. Treba uživati u tome. Čekamo finale s nestrpljenjem.

Nema panike zbog Pjanića



Reprezentacija BiH 8. juna u nastavku kvalifikacija za EURO gostovaće kod Finske. Tri dana poslije slijedi utakmica s Italijom. U oba meča zbog crvenog kartona neće biti Miralema Pjanića.



"Neće ga biti, pa šta? Neko mora igrati. Ako budemo kukali - najbolje da igramo sa deset igrača. Pjanić je motor naše igre, ali ne treba o tome razmišljati i praviti paniku. Mi smo u dobroj formi, utakmica sa Finskom nam je jako bitna i ja sam optimista bez obzira na izostanak Pjanića", kaže Prosinečki.

(NN)