Nogometaši Arsenala izborili su plasman u finale Europske lige nakon što su u uzvratnom susretu polufinala na gostovanju pobijedili Valenciju sa 4-2 i tako potvrdili pobjedu od 3-1 iz prve utakmice igrane u Londonu.

Bila je to sjajna utakmica sa šest golova i još nizom prilika na obje strane.

Golove za goste zabili su Pierre-Emerick Aubameyang (17, 69, 89) i Alexandre Lacazette (50), dok je oba gola za Valenciju zabio Kevin Gameiro (11, 58).



Arsenal je tako po drugi put izborio finale Kupa UEFA i Europske lige. U prvom pokušaju nije uspio. U finalu Kupa UEFA 2000. izgubio je od Galatasaraya nakon izvođenja jedanaesteraca.



Valenciji je ovo bio prvi domaći europski poraz u posljednjih 12 utakmica, a posljednji klub koji je slavio na Mestalli u Europskoj ligi bio je Swansea City 2014. u susretu iz grupe.



Domaćin je odlično ušao u utakmicu i već u 11. minuti stigli su do vodstva nakon brze kontre koju je golom okrunio Gameira. U idućih pet minuta Valencija je mogla zabiti i drugi pogodak, no Rodrigo nije bio precizan. Arsenal je uzvratio u 17. minuti akcijom u tri poteza. Peter Čech je ispucao loptu, Lacazette je loptu spustio glavom, a Aubameyang sjajnim udarcem svladao Neta.



Korak bliže finalu gosti su stigli u 50. minuti kada je Lacazette zabio za 2-1 nakon još jedne kontre, no osam minuta kasnije Gameiro je vratio nadu domaćinima. No kratko je trajala jer je Aubameyang u 69. minuti na asistenciju Maitland-Nilesa doveo goste u novo vodstvo. Sjajnu predstavu Aubameyang je okrunio i trećim golom u 89. minuti.



Arsenal će u finalu 29. svibnja u Bakuu igrati protiv pobjednika susreta između Chelsea i Eintrachta.

