Roma se ove sezone bori za ulazak u Ligu prvaka kroz Serie A, ali joj ne ide baš najbolje jer se trenutno nalazi na 6. mjestu sa 3 boda manje od četveroplasirane Atalante.

Edin Džeko / 24sata.info

Vučica će predstojećeg vikenda igrati derbi susret sa Juventusom, a posebna je to utakmica i za kapitena reprezentacije BiH Edina Džeku.



Dijamant je svoj prvi gol u bordo dresu postigao upravo protiv Stare dame, a o svim dešavanjima ove sezone je govorio u velikom intervjuu za klupsku stranicu.



“To su neopisive emocije. Bio je to moj prvi pogodak, teško je to opisati. Bilo je mnogo izmješanih emocija. Za mene je to gol koji nikada neću zaboraviti”, rekao je Džeko i dodao kako je pogodak koji su primili u posljednjem susretu protiv Genoe mnogo toga zakomplikovao.



Otkako je odbranio titulu prvaka Italije, Juventus igra malo opuštenije pa je upisao dva remija.



“To je uvijek važna i velika utakmica. Ronaldo želi osvojiti titulu najboljeg strijelca. U italijanskom prvenstvu vam niko ništa neće pokloniti. Bez obzira na sve mi do kraja moramo osvojiti devet bodova i onda vidjeti šta će se desiti”, naglasio je Dijamant.



Džeko je priznao da nije sretan svojim učinkom ove sezone.



“Nisam sretan. Moralo je biti mnogo bolje kako za mene, tako i za ekipu. Nažalost, prošlost se ne može promijeniti. Moramo dati maksimum kako bismo izborili plasman u Ligu prvaka, ali znamo da neće biti lako jer smo tokom sezone ispustili mnogo bodova”, rekao je Edin.



Sa 86 golova Džeko je osmi strijelac u historiji Rome.



“Istina je, ali nisam ništa osvojio. Malo je to čudno kada ispisuješ historiju, a ne osvajaš ništa. Mislim da smo u protekle četiri godine trebali biti bolji i osvojiti nešto. Ove sezone smo trebali napraviti mnogo više u Kupu Italije jer je Juventus bio prejak u prvenstvu. Nismo uspjeli u tome i ja sam prvi koji je razočaran”, objasnio je Dijamant.



Na kraju intervjua Džeko je ponovio da je izuzetno vezan za Rim i da će tako biti i nakon što završi svoju karijeru. Za kraj je otkrio i svoj najljepši trenutak od dolaska u prijestolnicu Italije.



“To je definitivno utakmica protiv Barcelone. Ne mogu reći da je to nešto drugo, ta noć je bila nešto prelijepo”, kazao je najbolji bh. napadač.



Derbi Rome i Juventusa se igra u nedjelju od 20.30h.





(SCsport)