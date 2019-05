Fernando Santos, selektor fudbalske reprezentacije Portugala, potvrdio je da će Cristiano Ronaldo igrati na finalnom turniru Lige nacija.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Ronaldo je nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, održanog prošlog ljeta, propustio šest utakmica Portugala, uključujući sve duele u Ligi nacija. U dres sa državnim grbom vratio se na otvaranju kvalifikacija za EURO 2020.



“Ronaldo ima konstantnu zahvalnost i strast prema svojoj zemlji. Njegovo odsustvo u prvoj fazi Lige nacija imalo je odlično objašnjenje i bilo je potpuno legitimna i razumljiva odluka. Sve nam je dobro objasnio. Shvatili smo da je to najbolji put da on ne bude s nama u tom periodu“, kazao je Santos za portugalske medije.



Selektor aktuelnih šampiona Evrope je kazao i da će Ronaldo, ukoliko bude zdrav, biti sigurno na spisku igrača za finalni turnir Lige nacija, koji će objaviti 23. maja.



Završni turnir prvog izdanja Lige nacija održaće se od 5. do 9. juna u Portugalu. U polufinalnim susretima sastaće se Portugal – Švajcarska 5. juna i Holandija – Engleska dan kasnije. Finale je na programu 9. juna u Portu.





(AA)