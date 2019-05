Prvi put u svojoj bogatoj istoriji fudbaleri Sarajeva ove sezone u prilici su osvojiti duplu krunu.

Puleni Husrefa Musemića tri kola prije kraja sezone na pragu su osvajanja titule u BH Telecom Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a u srijedu naveče će u prvoj finalnoj utakmici na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" protiv Širokog Brijega pokušati napraviti prvi korak i ka trofeju u Kupu BiH. Ipak, strateg "bordo tima" u utorak je nastojao "spustiti loptu". Svjestan je kvaliteta protivnika koji u vitrinama već ima osvojena tri pehara u najmasovnijem takmičenju.



"Nema euforije. Nema razloga da bude euforije. Moramo biti čvrsto na zemlji. Možemo osvojiti duplu krunu, a i ne osvojiti. To se još ne zna, posebno u Kupu", poručio je Musemić.



Utakmica u srijedu naveče biće ujedno i repriza finala od prije dvije sezone kada je Široki Brijeg bio bolji nakon izvođenja penala.



"Čast i privilegija je igrati finale Kupa i zato apelujem na sve aktere da utakmica protekne u sjajnoj atmosferi i odličnom fudbalu. Mislim da su obje ekipe malo rasterećenije u zadnjim danima. Oni su osigurali Evropu, a mi smo na korak od titule. Radi se o dva sjajna tima, tako da možemo očekivati dobru utakmicu", istakao je Musemić.



Govoreći o rezultatu, naglasio je da prije svega priželjkuje da mreža njegovog tima na domaćem terenu ostane netaknuta.



"Svaki rezultat bez primljenog gola je aktivan. Bio bih zadovoljan ako pri tome mi damo neki gol. To što igramo prvi meč kući ne mora ništa značiti. Široki ima svoj kvalitet, ali i mane. Njihov glavni igrač je Dino Ćorić, Dražen Bagarić takođe", kaže Musemić.



Jedan od aduta Širokog Brijega svakako je i golman Luka Bilobrk. U posljednjih 11 službenih utakmica tim sa "Pecare" nije osjetio gorčinu poraza, a u mečevima koje je branio Bilobrk je primio samo jedan pogodak. Pritom Široki Brijeg zadnji put je poražen upravo od Sarajeva 10. marta kući sa 0:3, a ova dva tima sastala su se i 14. aprila kada je na "Koševu" bilo 0:0.



"Veliko je zadovoljstvo, a ujedno i velika obveza predstaviti se u što boljem izdanju u finalu Kupa BiH. Prva utakmica biće u mnogo čemu različita od one koju smo prije dvadesetak dana igrali na "Koševu". Sarajevo će biti kompletno, jače za Miloša Stanojevića i Amara Rahmanovića, kao domaćini su favoriti, ali ovo je ipak samo prvih 90 minuta", smatra trener Širokog Brijega Goce Sedloski.



Prva finalna utakmica Sarajevo - Široki Brijeg igra se u srijedu sa početkom u 18 časova uz direktan prenos na Arena sportu.

PUT DO FINALA



FK SARAJEVO



(pobijedili)



Velež

Rudar Kakanj

Zrinjski

Slogu GC



NK ŠIROKI BRIJEG



(pobijedili)



Željezničar

Slobodu

Borac Banjaluka

TOŠK



OSVAJAČI KUPA



2000/01. Željezničar

2001/02. Sarajevo

2002/03. Željezničar

2003/04. Modriča Maksima

2004/05. Sarajevo

2005/06. Orašje

2006/07. Široki Brijeg

2007/08. Zrinjski

2008/09. Slavija Istočno Sarajevo

2009/10. Borac Banjaluka

2010/11. Željezničar

2011/12. Željezničar

2012/13. Široki Brijeg

2013/14. Sarajevo

2014/15. Olimpik

2015/16. Radnik Bijeljina

2016/17. Široki Brijeg

2017/18. Željezničar

