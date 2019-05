Trener Liverpoola Jurgen Klopp kazao je kako je bio preplavljen emocijama vidjevši svoje igrače u suzama nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu Lige prvaka i pobjede protiv Barcelone s ukupnih 4:3.

Arhiv / 24sata.info

Crveni su izgubili prvu utakmicu 3:0, a s dva gola Georginio Wijnalduma i Divocka Origija sinoć su na Anfieldu uspjeli proći u finale protiv Ajaxa ili Tottenhama.



"Ako moram opisati ovaj klub onda je to veliko srce i večeras je lupalo kao ludo. Mogli ste ga čuti širom svijeta", rekao je.



Klopp je u svom stilu u interevju za BT Sport kazao da je presretan, naglasivši da je cijela utakmica bila previše emotivna za njega.



"Pobjeda je teška, ali pobjediti bez primljenog gola, ne znam kako su to napravili. Svima nama to mnogo znači. Na svijetu ima još važnijih stvari, ali zajedničko stvaranje ovakve pobjede i euforije je zaista posebno", zaključio je još jednom ističući da je ljepota nogometa u ostvarivanju neizgled nemogućeg.



Kloppu će to biti drugo finale Lige prvake u dvije godine, a već ima dva poraza, prošlogodišnji s Liverpoolom protiv Reala i poraz 2013. godine s Borussiom Dortmund protiv Bayerna.

(Klix)