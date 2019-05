Nogometaši Manchester Cityja vratili su se na čelo ljestvice engleskog prvenstva minimalnom 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Leicester Cityja u posljednjoj utakmici 37. kola Premier lige.

Foto: 24sata.info

Za 13. uzastopnu prvenstvenu pobjedu pobrinuo se veteran Vincent Kompany koji je u 70. minuti fantastičnim udarcem sa 25 metara pogodio sam gornji lijevi ugao nemoćnog Schmeichela.



“Bio je to izvanredan pogodak. Igrali smo nevjerovatno, a od Leicestera sam očekivao malo više napadački orijentiranu igru. Kompany je ovdje više od 10 godina i pomogao je oko puno oko brojnih sjajnih generacija”, rekao je Guardiola nakon susreta, prenosi Index.hr.



“U glavi sam mislio – nemoj pucati. Ali, on je bio pametan. Nije pratio moje misli i zabio je”, otkrio je Pep pa najavio i utakmicu protiv Brightona:



“Bit će teško. Vidjeli smo da je Brighton odigrao dobro protiv Arsenala, no sve je u našim rukama. Nemojte zaboraviti da smo mogli zaostajati 10 bodova da smo ovdje izgubili od Liverpoola. Imali smo tada sedam bodova minusa… Pripremit ćemo se dobro za posljednju utakmicu”.





