Manchester City se nakon večerašnje pobjede nad Leicesterom na Etihadu (1:0) nalazi na korak od odbrane naslova prvaka engleske Premier lige.

Lisice su se, očekivano, pokazale kao dosta težak i neugodan protivnik, a imale su svoje prilike da dođu do vodstva ili na kraju poravnanja. U prvom dijelu je najbolja bila orilika Ricarda Pereire, kada je prošao iskosa, ali na kraju nije uspio pogoditi.



Građani su pleli mrežu oko gola Kaspera Schmeichela, a Etihad je eksplodirao u 70, minuti susreta.



Tada je Laporte dodao do svog kolege iz odbrane Kompanyja, koji je sa 25 metara topovskim udarcem matirao Schmeichela i donio pobjedu Cityju.







U 86. minuti je Kelechi Iheanacho imao lijepu priliku da poravna na 1:1, ali je bivši igrač Građana promašio iz izgledne pozicije.



Do kraja je ostalo 1:0 i City je sada na 95 bodova, ima jedan više od Liverpoola, a u posljednjem kolu će gostovati Brightonu, gdje će tražiti ovjeru osvajanja nove titule.



Manchester City – Leicester 1:0 (Kompany 70’)







