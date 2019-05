Legendarni španski golman Iker Casillas (37) izašao je iz bolnice nakon što su ga pregledali liječnici i daljnji oporavak će nastaviti u svome domu.

Foto: 24sata.info

- Želim zahvaliti svima koji su mi poslali podršku. Ne znam šta budućnost nosi, ali najvažnije je to da ja sada mogu stajati ispred vas i pričati. Hvala vam što se me dočekali, vidimo se uskoro - rekao je svjetski i evropski prvak nakon što je izašao iz bolnice u društvu svoje djevojke Sare Carbonero.



Ispred su ga dočekali brojni novinari i navijači, a postavili su i mikrofon kako bi velikan mogao pozdraviti sve i reći više o zdravlju svog srca zbog čega je prošle sedmice završio u bolnici.



Pred Špancem je sada duži oporavak, no još nije siguran je li ovo definitivan njegov nogometni kraj. Ni sam još nije objavio mirovinu, a sve će se znati za nekoliko sedmica kada se Casillas potpuno oporavi i obavi posljednji pregled.



Podsjetimo, Iker je 1. maja stigao na trening na kojemu je proveo pola sata, a onda mu je došlo slabo. Liječnici su ga odmah odvezli u bolnicu, a kasnije je ustanovljeno da je imao srčani udar. Španac je u bolnici proveo pet dana.



Njemu je srčani problem riješen, ali situacija u kojoj se našao bila je strahovito ozbiljna i opasna pa su doktori s maksimalnom ozbiljnošću krenuli s liječenjem, no nisu se htjeli zaletavati s prognozama i govoriti o tome hoće li Casillas nastaviti s karijerom ili je ovo definitivni kraj. Španski kardiolog Juan Antonio Corbalan smatra kako je njegov nogometni put gotov.



- Iker se neće moći više baviti profesionalnim sportom nakon što je doživio infarkt miokarda. Moći će voditi normalan život, ali njegova je karijera završena.





(24sata.info)