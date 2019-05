Arsenal je nastavio sa katastrofalnom formom u engleskoj Premier ligi. Topnici su u utakmici 37. kola remizirali sa Brightonom i tako ostali bez nade da se mogu kroz Premier ligu plasirati. Moralo bi se desiti čudo u zadnjem kolu za to.

Foto: Agencije

Odmah na startu utakmice Henrikh Mkhitaryan je pogodio stativu. U osmoj minuti dosuđen je penal, koji je u gol za 1.0 pretvorio Pierre-Emerick Aubameyang. Brigthon je u nastavku imao prilike preko Glenn Murray i Solomona Marcha.



Do kraja prvog dijela vrijedni pomena su pokušaji Shkodrana Mustafija i Aubameyanga. Granit Xhaka je u 60. minuti napravio penal, koji je iskoristio Murray i pogodio za 1:1. Topnici su u nastavku stvorili dosta šansi, no nisu uspjeli doći do pobjedničkog gola. Kolašinac je igrao posljednjih 20 minuta.



Tako je Arsenal ostao na tri boda zaostatka za četvrtoplasiranim Tottenhamom. I da bi se domogli četvrtog mjesta Spursi bi mogali doživjeti teži poraz, a da Topnici ostvare ubjedljivu pobjedu u zadnjem kolu.



Londonskom klubu ostaje Evropska liga kao nada za plasman u najjače klupsko takmičenje na svijetu.



(SCsport)