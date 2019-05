U 36. kolu španske Primera lige Real Madrid je na svom terenu nadigrao Villarreal sa 3:2.

Foto: Agencije

Kraljevi su odlično ušli u meč i poveli su već u 2. minuti preko Mariana, ali samo devet minuta kasnije Moreno je poravnao na 1:1.



Ipak, prednost Realu je u 40. minuti vratio Vallejo, a trijumf je ovjerio Mariano svojim drugim golom u 49. minuti za 3:1. Gosti su do kraja samo ublažili poraz preko Coste u sudijskoj nadoknadi.



Real Madrid je tako došao do pobjede nakon dvije utakmice, a Villarreal je ovim porazom ponovo zakompikovao situaciju u borbi za opstanak i vjerovatno će strepiti do samog kraja.



(SCsport)