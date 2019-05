Najstariji profesionalni fudbalski klub Notts County, izgubio je taj status pošto je prvi put u historiji ispao iz Fudbalske lige pošto nije uspio da izbori opstanak u Ligi 2.

Foto: Twitter

Klub osnovan 1862. poražen je od Swindona sa 3:1 u utakmici koja je odlučivala o opstanku, a bio mu je potreban trijumf, uz to da Macclesfield izgubi od Cambridge Uniteda.



Notts County je u jednom trenutku vodio protiv Swindona, a Macclesfield je gubio od Cambridgea, ali do kraja se situacija promijenila… Swindon je preokrenuo, a Macclesfield izjednačio, što je značilo da Notts County putuje u amaterski rang.



Inače, ekipu Macclesfielda s klupe predvodi nekada sjajni igrač Arsenala Sol Campbell, koji je tako napravio uspjeh i ostavio svoj tim u Ligi 2



Tako Notts County gubi ponosni status najstarijeg kluba Fudbalske lige. Palica sada prelazi u ruke Nottingham Forrestu, koji je osnovan 1865. godine.



Postoje tvrdnje da bi najstariji klub trebalo da bude Stoke, ali čak na zvaničnom sajtu kluba stoji da postoje problematični detalji oko toga kada je osnovan, iako se tvrdi da se to desilo 1863. godine.





(SCsport)