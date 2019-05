Napadač Juventusa Cristiano Ronaldo izjavio je da mu nekada smeta to što se uvijek mora nekome dokazivati.

Foto: SC - 24sata.info

“Ponekad mi zaista smeta što moram svima dokazivati nešto i svake godine moram biti još jači. To je jako teško. Moram kontrolisati taj pritisak, ali se i dokazivati ne samo navijačima, već i onima koji me okružuju poput moje porodice, majke, sina. ‘Cristiano, danas moraš pobijediti’, to često čujem i to me, ustvari, motivira. Ipak, onda često poželim da me ostave na miru s tim stvarima”, kazao je Ronaldo u intervjuu za španski El Pais.

Dodao je kako je u nogometu najvažnije da si svaki dan sve bolji i da postižeš golove.

“Nogomet doživljavam kao misiju: izađeš na teren, pobijediš i budeš što bolji. Ne zanima me previše da izađem na teren i driblam, već da postižem golove kako bi moja ekipa pobjeđivala i osvajala trofeje. Ljudi uvijek vrše pritisak, govore o godinama, o tome jesam ili gotov ili nisam. Ali uvijek ih pokušavam ponovo iznenaditi”, rekao je Ronaldo.

Portugalac je ove sezone u dresu Juventusa postigao 28 golova u 41 utakmici, a upisao je i 13 asistencija.

( SC)