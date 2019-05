Barcelonin dopredsjednik Jordi Mestre poručio je kako je hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić jako važan za momčad španjolskog prvaka no nije otkrio kada bi točno mogli početi razgovori oko produženja njegovog ugovora.

Arhiv / 24sata.info

-Rakitić ima ugovor, obnovili smo ga prošle godine, on je veliki igrač. Važan je momčadi te je fantastična osoba. Presretni smo s Rakitićem - rekao je Mestre za televiziju Sky, a njegovu izjavu prenijela Hina.



Hrvatski 31-godišnji vezni igrač u srijedu je sudjelovao u pobjedi Barcelona od 3-0 nad Liverpoolom u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, što mu je bila 50. utakmica ove sezone. U utorak je rekao kako se nada produženju ugovora no da to ne ovisi samo o njemu.



-Nema boljeg mjesta od Barcelone - istaknuo je tada na konferenciji za medije.



Rakitić igra za Barcu od ljeta 2014. godine, a u ožujku 2017. je na svoj rođendan produžio ugovor do ljeta 2021. godine. Klupski predsjednik Josep Maria Bartomeu ranije je poručio kako će s Rakitićem razgovarati nakon ove sezone.



Barcelona je već osigurala naslov prvaka Španjolske, a do kraja prvenstva ostala su tri kola. Katalonski klub će krajem svibnja igrati u finalu kupa protiv Valencije te je napravio veliki korak prema ulasku u finale Lige prvaka koje se igra u Madridu.

(FENA)