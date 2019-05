Nakon što je u prošlom kolu na svom terenu savladao GOŠK s minimalnih 1:0 te prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede, Čelik će sutra u jako oslabljenom sastavu u uvodnom meču 30. kola BHT Premijer lige, pokušati ostati barem neporažen na gostovanju kod lidera na tablici Sarajeva.

Foto: Fena

Teško je očekivati da Čelik bez povrijeđenih Luke Miletića, Haruna Varde i Pascuala Okolia te golmana Bojana Pavlovića, beka Dušana Hodžića i Sanjina Lelića, može prekinuti neugodnu tradiciju od 32 godine bez pobjede u gostima kod Sarajeva.



- Zadovoljan sam što smo pobijedili GOŠK, ali sada moramo pokušati isto tako dobro odigrati protiv Sarajeva, koji je uz Zrinjski i najbolji bh. tim.



Imamo trojicu povrijeđenih igrača, a Pavlović, Hodžić i Lelić ne mogu igrati zbog sporazuma sa Sarajevom, koje nam ih je zimus ustupilo na posudbu. Za nas to nije dobro, ali moramo na teren gdje će ipak igrati 11 protiv 11 igrača- kaže trener Čelika Cihat Arslan, koji je danas odradio zadnji trening pred sutrašnji duel.



On ističe kako još nije odlučio kojih će 11 igrača sutra istrčati na početku meča, ali da vjeruje kako će svi pružiti svoj maksimum.



-Nemamo puno alternativa, ali moramo naći najboljih 11. Ne mislimo o tome koliko je jako Sarajevo, mi samo mislimo o sebi i kako naći 11 igrača koji će najbolje odgovoriti zadatku - kaže Arslan, kojeg je obradovao i dobar nastup kapitena Fenana Salčinovića u meču protiv GOŠK-a, koji se vratio u tim nakon duge pauze zbog povrede.



-Koliko je igrao, dosta sam zadovoljan nastupom Salčinovića, koji je legenda u Zenici. On je karakterno veoma jak, a igrači u njemu vide starijeg brata. Dobro je da se vratio, da imamo jednog igrača više. Vratio se u pravom trenutku- kaže Arslan.



Zbog izostanka Pavlovića, branit će Fikret Karajbić, ali Arslan sada ima problema koga prijaviti za zapisnik za rezervnog golmana. Naime, treći golman Haris Jupić operisao je koljeno i nije u kadru pa će tokom sutrašnjeg dana klupska administracija pokušati registrirati juniora Mustafu Ganibegovića.



(FENA)