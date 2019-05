Ajax je pobijedio Tottenham 1:0 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Strijelac jedinog pogotka na utakmici u Londonu bio je Danny van de Beek pa će Nizozemci u uzvrat, koji je za sedam dana u Amsterdamu, odnijeti vrijedan gol u gostima.

Foto: AFP

Mauricio Pochettino priznao je da je taktički pogriješio:



"Možda sam pogriješio s početnim sastavom, mogu to prihvatiti. Nisam sretan, ne možeš igrati ovako. Mislim da je nedopustiv način na koji smo primili pogodak, ali najvažnije je sada to što smo preživjeli drugo poluvrijeme i imamo šanse u uzvratu'', rekao je trener Spursa pa nastavio:



''U prvom poluvremenu je Ajax pokazao više energije i zbog toga nam je bilo teško. Nedostajalo je energije s naše strane. Nakon što smo primili gol, poslije otprilike pola sata igre tek smo počeli igrati. Moussa Sissoko nam je donio potrebnu svježinu, u nastavku smo ih napadali, stvarali šanse... Samo 1:0 smo izgubili, moramo vjerovati u pobjedu u Amsterdamu. Još smo živi.''



Tvorac novog čuda iz Ajaxa je Erik ten Hag napravio je od mlade ekipe zaista vrhunsku momčad koja je šokirala svijet.



Ajax je slavio u Londonu, bio je puno bolja momčad, ali njihov trener nije zadovoljan. Smatra da su morali odigrati puno bolje i da im dvoboj u Londonu mora biti pouka.



"Ovo je veliko postignuće", počeo je svoje izlaganje Ten Hag pa nastavio:



"Borili smo se kao lavovi. U prvom poluvremenu smo igrali jako dobro, zasluženo smo zabili taj vodeći gol. U dobroj smo poziciji, ali morat ćemo mnogo bolje odigrati za osam dana jer smo nakon dominacije jednostavno zaboravili igrati nogomet. Morali smo postići više golova, posebno u periodu utakmice u kojem smo dominirali. Ipak, ovo je jako dobar rezultat. Nisam zadovoljan načinom na koji smo čuvali loptu nakon povrede Vertonghena. Ganjali smo je previše", rekao je trener Ajaxa.



"Uvjeren sam kako je Tottenham izvukao pouke iz ovog meča, ali i mi smo. Jedno poluvrijeme je završeno, mi smo u boljoj startnoj poziciji, no moramo igrati mnogo bolje u uzvratu. Jako sam zadovoljan načinom na koji ova momčad raste iz utakmice u utakmicu", dodao je trener čuda iz Amsterdama Erik ten Hag.





(24sata.info)